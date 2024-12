O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o idealizador da proposta de criar uma moeda única para o Brics, iniciativa que gerou forte reação dos Estados Unidos. A declaração foi feita durante entrevista à TV Brics, onde Lavrov destacou que a proposta surgiu durante a Cúpula de Joanesburgo em 2023.

A revelação provocou imediata resposta do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou impor tarifas de 100% sobre produtos de países que aderirem à nova moeda. “A ideia de que os países Brics estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e observamos acabou”, declarou Trump, enfatizando que qualquer nação que apoiar a substituição do dólar americano perderá acesso ao mercado dos Estados Unidos.

O projeto, que ainda está em desenvolvimento, envolve discussões entre ministros das finanças e chefes de bancos centrais dos países membros do Brics. Segundo Lavrov, houve progresso nas negociações, mas ainda é necessário finalizar os mecanismos para implementação. O ministro russo também expressou confiança de que Lula manterá o tema como prioridade.

A proposta brasileira representa uma tentativa de reduzir a dependência global do dólar americano nas transações internacionais. No entanto, as ameaças de retaliação comercial por parte dos Estados Unidos evidenciam os desafios significativos que a iniciativa enfrenta. Especialistas apontam que a criação de uma moeda alternativa ao dólar exigiria não apenas cooperação entre os países do Brics, mas também uma estrutura financeira robusta para garantir sua credibilidade no mercado internacional.

O embate em torno da proposta reflete as tensões crescentes entre as potências emergentes do Brics e os Estados Unidos, principal força econômica global. Enquanto o bloco busca maior autonomia financeira, a reação americana demonstra a disposição de Washington em defender a hegemonia do dólar no sistema monetário internacional.

*Com informações Revista Oeste