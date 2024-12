Consumidores cada vez mais engajados na luta contra as mudanças climáticas já podem optar por produtos que aliam qualidade e sustentabilidade. Um exemplo recente é a lixeira de aço inoxidável Portofino LYF, da Tramontina, fabricada com o inovador Aço Verde Aperam.

O diferencial do Aço Verde está no seu processo de produção, que utiliza energia renovável e adota práticas responsáveis de gestão ambiental. Com o selo Aço Verde, a Aperam garante que seu aço inoxidável é produzido com uma redução significativa na emissão de gases de efeito estufa, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.

Aliada ao compromisso de reduzir o impacto ambiental por meio da utilização de materiais sustentáveis e práticas de produção que preservam os recursos naturais, a Tramontina lança agora a versão da Lixeira Portofino LYF, desenvolvida com uma composição 100% reciclável e sustentável, incluindo componentes de plástico reciclado pós-consumo (PCR). Produzidas em Aço Verde Aperam, as Lixeiras Portofino LYF aliam estética, resistência e representam uma escolha inteligente e ambientalmente consciente para o dia a dia.

“Na jornada pela descarbonização da indústria, o grande desafio agora é levar o conceito do Aço Verde Aperam para os produtos que consumimos no dia a dia. Temos conversado com as empresas, propondo o desenvolvimento de produtos utilizando aço com teor reduzido de CO2. E essa parceria com a Tramontina é um passo importante”, diz o presidente da Aperam South America, Frederico Ayres Lima. Segundo ele, “o mercado, muito rapidamente, vai exigir esses produtos”, e “agora a bola está com o consumidor”.

“Estamos sempre em busca de inovação em materiais que promovam o uso consciente de recursos e encontramos no Aço Verde Aperam a alternativa perfeita para o desenvolvimento da nossa nova versão da Lixeira LYF, tornando-a 100% reciclável após sua vida útil”, destaca Felipe Lazzari, diretor da Tramontina. “Promovemos práticas responsáveis em toda a cadeia de produção, garantindo que cada etapa do processo respeite os princípios de sustentabilidade”, afirma o executivo.

Pesquisas reforçam que existe uma transformação no comportamento do consumidor em curso. Um estudo divulgado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em 2023 mostrou que 95% dos brasileiros tinham preferência por produtos, serviços e marcas que investem em sustentabilidade. E que 64% dos brasileiros deixam de consumir ou até de frequentar um local após ouvir sobre atitudes antiéticas ou pouco sustentáveis daquele local.

CERTIFICAÇÕES

A Aperam é certificada como balanço carbono neutro nos escopos 1 e 2 desde 2020. A Declaração de Verificação de Gases de Efeito Estufa se baseia na Norma ISO 14064-1 e no Programa Brasileiro GHG Protocol – metodologias internacionalmente reconhecidas pela World Steel Association. O documento é emitido pela Société Générale de Surveillance (SGS), líder em testagem, inspeção e certificação, após auditorias.

As medições comprovaram que as operações integradas da Aperam South America e da Aperam BioEnergia – unidade de energia renovável do grupo que mantém cerca de 150 mil hectares de florestas, sendo 100 mil de florestas plantadas e 50 mil de áreas de preservação, no Vale do Jequitinhonha -resultam em um volume de gases removido da atmosfera e armazenado, maior do que o emitido nos processos de fabricação de aço e de carvão vegetal.

O aço Aperam também é um dos poucos do mercado com o selo ResponsibleSteel™, a principal certificação do setor siderúrgico no mundo relacionada ao ESG.

A Aperam decidiu aderir a esse importante sistema de certificação, segundo o presidente da empresa, Frederico Ayres Lima, para fortalecer ainda mais o seu compromisso com a sustentabilidade e, de forma estratégica, promover e tornar a responsabilidade corporativa mais amplamente reconhecida.

“O ResponsibleSteel™ é fundamental para nosso objetivo de buscar a liderança em excelência ambiental. Temos uma das menores pegadas de carbono do setor e nos esforçamos para adotar as melhores práticas em termos de ética, governança, engajamento da comunidade e cidadania corporativa”, diz Ayres.

SOBRE TRAMONTINA

A empresa brasileira fundada em 1911, com mais de 22 mil itens no portfólio, mantém produção em oito unidades fabris – seis no Rio Grande do Sul, uma em Belém (PA) e outra em Recife (PE). Atualmente, conta com mais de 10 mil funcionários e exporta seus produtos, todos com a marca Tramontina, para mais de 120 países. No portfólio estão utensílios e equipamentos para cozinha, porcelanas, eletros, ferramentas para agricultura, jardinagem, manutenção industrial e automotiva, construção civil, materiais elétricos, veículos utilitários, móveis de madeira e plástico.

Comprometida com o propósito de crescer para transformar vidas e criar laços para evoluirmos juntos, a Tramontina segue expandindo sua atuação de forma sustentável, apoiando e criando projetos que têm como foco a educação enquanto propulsora do desenvolvimento, a promoção do direito à alimentação e a criação de oportunidades para crescimento pessoal e profissional das pessoas e das comunidades em que está inserida.