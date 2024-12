O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) declarou a inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), por oito anos e determinou a cassação da vitória do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, ambos do União Brasil. A decisão, proferida pela juíza Maria Umbelinda Zorzetti, responde a uma denúncia de candidatos concorrentes nas últimas eleições municipais.

A acusação central aponta o uso irregular do Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, para eventos de caráter eleitoral em benefício da candidatura de Sandro Mabel. Segundo a decisão judicial, foram realizados jantares no local logo após o primeiro turno das eleições, com estrutura que incluía decoração e serviço de alimentação para os convidados.

O processo destaca que o imóvel utilizado constitui bem público de uso especial, conforme estabelece o Código Civil Brasileiro, não podendo ser empregado para fins eleitorais. Tanto o governador quanto o prefeito eleito negam as irregularidades e afirmam que os eventos não tinham finalidade política.

A decisão judicial também determina a suspensão da posse de Mabel como prefeito de Goiânia. No entanto, ainda cabe recurso ao próprio TRE e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o esgotamento de todos os recursos possíveis, Sandro Mabel mantém o direito de tomar posse e exercer normalmente as funções do cargo.