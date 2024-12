O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por um novo procedimento cirúrgico na manhã desta quinta-feira (12), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A intervenção, chamada embolização das artérias meníngeas, tem como objetivo impedir novos sangramentos no cérebro do mandatário.

O procedimento é uma complementação da cirurgia de emergência realizada na madrugada de terça-feira (10), quando o presidente precisou drenar um hematoma cerebral. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, Lula permanece sob cuidados intensivos, mas passou o dia bem, sem intercorrências, realizando fisioterapia, caminhando e recebendo visitas de familiares.

A equipe médica, liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio, explicou que as artérias meníngeas são responsáveis por irrigar as meninges, membranas que revestem o sistema nervoso central. A embolização será realizada por via endovascular, técnica menos invasiva que a cirurgia convencional.

Ministros do Palácio do Planalto informaram que a nova intervenção é necessária para interromper o fluxo de sangue na região afetada, prevenindo assim possíveis complicações futuras. O hospital programou uma coletiva de imprensa para as 10 horas desta quinta-feira, quando fornecerá mais detalhes sobre o estado de saúde do presidente e o resultado do procedimento.

Leia na íntegra o boletim médico:

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece sob cuidados intensivos no Hospital SírioLibanês, em São Paulo.

Passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares.

Como parte da programação terapêutica, fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular (embolização de artéria meníngea média) amanhã, pela manhã. Outras atualizações serão dadas durante coletiva de imprensa a ser realizada amanhã às 10 horas.

O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio.

Dr. Luiz Francisco Cardoso – Diretor de Governança Clínica

Dr. Álvaro Sarkis – Diretor Clínico