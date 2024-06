O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomou seu apoio ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), como possível candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. Ambos estão em Minas Gerais para cumprir agendas nesta quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28, fortalecendo suas alianças.

“As eleições de 2026 estão distantes. Nem o cenário de candidatos a prefeito está consolidado, imagina o de governadores daqui a dois anos. Mas claro que o presidente do Senado é um grande nome, teve uma atuação importante na defesa da democracia”, disse o presidente ao jornal O Tempo.

Desde a eleição de Lula, Pacheco tem se mostrado um dos principais aliados do governo petista e trabalha com a expectativa de se lançar na disputa pelo governo do seu estado em 2026 com apoio do Planalto. Essa costura passa, por exemplo, pela articulação para que o senador assuma um ministério, após a sua saída da presidência do Senado a partir do ano que vem.

Paralelamente, Pacheco tem sido o fiador do acordo entre o governador Romeu Zema (Novo) e o Planalto sobre a dívida do estado de Minas Gerais com a União. A expectativa é de que o Senado vote ainda neste semestre um projeto para renegociar as dívidas de diversos estados.

*Com informações O Antagonista