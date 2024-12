Nova pesquisa Quaest revela que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ampliou sua aprovação popular para 64% dos eleitores mineiros, registrando crescimento em relação à última medição realizada em abril deste ano.

O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (12), mostra uma evolução positiva na percepção do governo estadual. Além do índice de aprovação, que subiu dois pontos percentuais desde abril, a pesquisa indica que a desaprovação caiu de 31% para 29% no mesmo período.

Na avaliação específica da gestão, 39% dos entrevistados consideram o governo positivo, enquanto 29% o classificam como regular. A avaliação negativa representa apenas 15% das respostas, demonstrando uma base consistente de apoio ao atual governador.

O estudo foi realizado entre os dias 4 e 9 de dezembro, ouvindo 1.480 pessoas com idade superior a 16 anos em território mineiro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, conferindo credibilidade estatística aos resultados apresentados.

Os números revelam uma tendência de fortalecimento político do governador, que conseguiu manter e até mesmo ampliar seus índices de popularidade durante o atual mandato. A pesquisa sugere que as políticas implementadas pela gestão Zema encontram respaldo significativo entre a população mineira, consolidando sua posição como uma das principais lideranças políticas do Estado.