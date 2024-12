Um radialista mineiro voltou a ser alvo de mandado de prisão após publicar vídeos nas redes sociais com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Roque Saldanha quebrou a tornozeleira eletrônica que usava como medida cautelar e fez declarações hostis contra as autoridades.

Natural de Carlos Chagas, com atuação em Governador Valadares, o apresentador de rádio e TV Roque Saldanha intensificou suas manifestações contra as restrições judiciais impostas pelo STF. Em vídeo gravado no início de dezembro, ele direcionou críticas ao ex-presidente Bolsonaro, chamando-o de “frouxo” e contestando declarações sobre seu histórico de relacionamento.

O radialista, que já havia sido detido anteriormente no âmbito da Operação Lesa Pátria, afirmou ter sofrido prejuízos financeiros de R$ 300 mil devido às restrições impostas pela Justiça. Em novembro, Saldanha provocou nova ordem de prisão ao publicar vídeo mostrando a tornozeleira eletrônica quebrada e proferindo ofensas contra o ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com o mandado expedido pela Corte, o comunicador “desrespeitou deliberadamente” as medidas cautelares impostas e demonstrou “completo desprezo” pelo Poder Judiciário. Sua primeira prisão, relacionada aos eventos de 8 de janeiro, resultou em 10 dias de detenção.

Saldanha, que se identifica como representante da direita e da “bancada da bala”, manteve o tom desafiador em suas manifestações públicas, declarando não temer as consequências de seus atos. O caso exemplifica o crescente embate entre comunicadores e decisões do Supremo Tribunal Federal, evidenciando tensões no cenário político-judicial brasileiro.

*Com informações Revista Oeste