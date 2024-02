Na última semana, representantes da Secretaria de Saúde de Ipatinga se reuniram com uma comissão dos municípios pactuados da microrregião, juntamente com a Superintendência Regional de Saúde (SRS), para discutir estratégias que melhorem a capacidade de resposta dos serviços de urgência e emergência na região.

O encontro abordou especificamente os atendimentos de urgência e emergência da UPA24h, Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM) e Hospital Márcio Cunha, que estão trabalhando com sua capacidade máxima. Ipatinga já possui convênios, firmados por meio do programa “Opera Mais, Minas Gerais”, com Bom Jesus do Galho, Coronel Fabriciano e Timóteo, para realizar cirurgias eletivas.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros, enfatizou a necessidade da colaboração entre os municípios, especialmente diante da situação de emergência causada pela proliferação de arboviroses, um fenômeno que afeta regiões de todo o país. “Estamos comprometidos em assegurar a eficiência dos serviços, trabalhando em conjunto com nossos parceiros para proporcionar melhores cuidados à população”, destacou Walisson.

O encontro foi uma iniciativa para reforçar o compromisso das autoridades de saúde em trabalhar de forma integrada para assegurar um atendimento de mais qualidade aos usuários.