A Secretaria de Saúde de Ipatinga, por meio do Núcleo de Saúde da Mulher, iniciou nessa segunda-feira (10) a campanha “De Mulher para Mulher”, uma iniciativa que tem o objetivo de aumentar a adesão das mulheres do município aos exames de Papanicolau e mamografia. A ação foi motivada pela constatação de baixos índices de realização desses exames essenciais e pela alta taxa de absenteísmo, que supera 40% em procedimentos de rotina.

Atualmente, existem mais 150 mil mulheres de 25 a 60 anos cadastradas em Ipatinga e elas serão contatadas pela Secretaria de Saúde. As mulheres que estiverem com os cadastros desatualizados devem procurar sua Unidade de referência para fornecimento de dados.

De acordo com Walisson Medeiros, secretário de Saúde de Ipatinga, o projeto surge como uma resposta necessária a um problema persistente, além de regularizar os cadastros já existentes no sistema. “Identificamos que muitas mulheres não estão realizando os exames preventivos importantes para a detecção precoce de cânceres, como o de colo de útero e de mama. Isso é preocupante, pois a constatação inicial é muito importante para o sucesso do tratamento”, explicou.

AGENDAMENTO DE EXAMES

A campanha “De Mulher para Mulher” consiste em uma busca ativa por parte das equipes da Secretaria de Saúde, que entrarão em contato para agendar os exames com as mulheres cadastradas no sistema do município, através do telefone3829-8000.

“Queremos facilitar o acesso dessas mulheres aos cuidados de saúde, reduzindo as barreiras que muitas vezes as impedem de comparecer às consultas e exames. Nossa equipe está comprometida em garantir que todas recebam o atendimento necessário”, acrescentou Walisson Medeiros.

A criação do projeto tem a clara justificativa de melhorar a saúde da mulher no município, aumentando os índices de realização dos exames preventivos e reduzindo as ausências nos procedimentos.

Medeiros reforça a importância da participação da comunidade no sucesso do projeto. “Pedimos a todas as mulheres que recebam a ligação da nossa equipe que agendem seus exames e compareçam nas datas marcadas. É um pequeno gesto que pode salvar vidas. Estamos aqui para apoiar e garantir que todas tenham acesso aos serviços de saúde de qualidade”, disse Walisson.

A expectativa é que, com a campanha “De Mulher para Mulher”, ocorra um aumento significativo na adesão aos exames de rotina, contribuindo para a diminuição das taxas de câncer e outras doenças entre as mulheres de Ipatinga e, consequentemente, promovendo uma melhora geral na saúde pública de Ipatinga.