A integridade é o princípio que guia as nossas atitudes! Com esse lema a Cenibra realiza entre os dias 10 e 14 de junho, a Semana do Compliance. A iniciativa tem como objetivo reforçar os valores da empresa e fortalecer as práticas éticas e de transparência com seus colaboradores, parceiros e prestadores de serviços.

Serão realizadas palestras de conscientização e intervenções didáticas, relacionadas a prevenção e combate à corrupção, assédio e a responsabilidade compartilhada na promoção de um ambiente de trabalho íntegro.

A ética e a integridade são pilares essenciais para o crescimento sustentável da Cenibra. Para fortalecer essa prática, a empresa conta com o Programa de Compliance, onde tem como fatores fundamentais o cumprimento das normas, o desenvolvimento de equipes de multiplicadores de boas práticas, a identificação e prevenção de situações irregulares. Além de resguardar a imagem das pessoas e a reputação da Empresa.

Para o diretor-presidente Executivo, Takashi Nakajima, a integridade não é apenas um valor, mas um compromisso contínuo que deve ser cultivado diariamente. “Sabemos que a falta de integridade pode resultar na perda de confiança, por isso, é essencial que todos nossos colaboradores e parceiros adotem práticas que prezem pelo bom senso”, afirma.