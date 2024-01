No mês da conscientização sobre a saúde mental, a Cenibra promove junto aos colaboradores, o bem-estar de forma integrada, com o objetivo de buscar o equilíbrio entre a saúde mental, física e social.

A iniciativa convida os colaboradores a refletirem sobre suas experiências emocionais e a reconhecer a importância do autocuidado. Além de incentivar hábitos saudáveis que possam ser sustentáveis ao longo do tempo. As ações estão sendo realizadas por meio do Programa Qualidade de Vida, em parceria com especialistas de diversas áreas, durante os meses de janeiro a abril.

Estão sendo disponibilizadas seções de atendimento psicológico e realizadas dinâmicas de grupos para o desenvolvimento da saúde social, mental e financeira. Temas como comunicação assertiva; relacionamento interpessoal; controle emocional; e como sair do vermelho, serão disponibilizados aos colaboradores que trabalham na Fábrica e regionais florestais.

QUEM NÃO CORRE, CAMINHA!

Uma das ações de incentivo aos cuidados com a saúde física, realizadas pela Cenibra durante a campanha é a corrida e caminhada interna com os colaboradores. Realizada há mais de 10 anos, a prática esportiva, dentro da empresa, está ganhando mais adeptos a cada etapa. A ação realizada na última sexta-feira (26), contou com 410 colaboradores inscritos, dentre eles 32 pessoas com deficiência.

Um dos participantes foi o estagiário Welton Soares, da coordenação socioambiental. Por ter baixa visão nunca conseguiu participar de uma prova, pois não se sentia seguro. “Sempre tive medo de me machucar, mas fui tão bem acolhido pelos colegas e me senti seguro. Hoje me vejo como um campeão, pois venci vários obstáculos. Estou pronto para a próxima etapa” diz.

Para que a participação de Welton e demais PCDs fosse possível, os colaboradores com deficiência contaram com triciclos adaptados e o apoio de colegas que atuaram como guias. Outra novidade foi a inclusão da premiação para a categoria Pessoa com Deficiência (PCD) e a transmissão ao vivo da corrida para amigos e familiares.

A responsável pelo Programa Qualidade de vida da Cenibra, Sônia Silva, afirma que ações como essa, reforçam o compromisso da empresa com a saúde mental e o bem-estar dos seus colaboradores. “A Cenibra conta com um calendário de ações que buscam integrar e promover a socialização entre os colaboradores e deles com a sociedade, contribuindo para a melhora da qualidade de vida do profissional e, de sua família e da comunidade onde estamos inseridos”.