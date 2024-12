O final do ano se aproxima, trazendo consigo as tradicionais confraternizações de trabalho, os encontros familiares e as esperadas festas de Natal e Réveillon. Com tantos eventos e pratos irresistíveis, as chances de excessos alimentares aumentam, o que pode comprometer a saúde. Segundo Diana Drumond, nutricionista da Usisaúde, esta é uma época de redobrar os cuidados, especialmente para quem tem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

Durante as festividades, pode haver excessos tanto nas refeições quanto nas bebidas alcoólicas. Segundo Diana, crenças como “hoje vou enfiar o pé na jaca” ou “só vou comer porcarias” acabam desvalorizando o momento e incentivando escolhas alimentares ruins. Para evitar, é essencial planejar-se e adotar hábitos simples, mas eficazes, durante as celebrações.

Para equilibrar o consumo dos pratos típicos, que incluem carnes gordurosas, sobremesas e bebidas alcoólicas, Diana sugere evitar longos períodos de jejum. “É preciso manter uma rotina alimentar normal durante o dia, com lanches regulares, pois ajuda a evitar a fome excessiva na hora da ceia. Outra dica é observar as opções antes de montar o prato, escolher com consciência e saborear cada alimento devagar. Além disso, incluir frutas nas sobremesas e intercalar o consumo de bebidas alcoólicas com água são medidas fundamentais para reforçar a hidratação e evitar exageros”, explica.

E se o excesso acontecer, a nutricionista tranquiliza. “A melhor maneira de reduzir os impactos é retomar a rotina alimentar o mais rápido possível. Aumente a hidratação, priorize frutas, verduras, legumes e proteínas magras no dia seguinte”, reforça.

Diana destaca, ainda, os cuidados específicos para quem tem condições crônicas de saúde. “Pacientes com diabetes, hipertensão ou problemas cardiovasculares precisam estar mais atentos às suas escolhas alimentares. Consumir quatro ou cinco doces com açúcar refinado, por exemplo, pode ser um grande risco para os diabéticos. É recomendável ter equilíbrio e atenção às quantidades, lembrando que é possível se permitir pequenas indulgências sem comprometer a saúde”, alerta.

Outro ponto de atenção é o consumo de bebidas alcoólicas. “Não existe dose segura de álcool, mas alternar o consumo com água pode minimizar os efeitos do excesso de sal, açúcar e álcool. Além disso, manter as refeições em um local separado, que exija levantar-se para servir, ajuda a evitar o consumo exagerado”, reforça Diana.

De acordo com a profissional da Usisaúde, neste período de celebração, o foco deve estar nos momentos compartilhados com a família e os amigos, e não exclusivamente na comida. “Com um pouco de planejamento e escolhas conscientes é possível aproveitar as festas com saúde e bem-estar, encerrando o ano de forma leve e equilibrada”, pontua.

