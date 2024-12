Uma ação solidária promovida pelo Shopping Vale do Aço, em parceria com empresas e entidades locais, proporcionou nesta terça-feira (10) um dia especial a idosos atendidos pelo Lar Paulo de Tarso, no bairro Bom Retiro, em Ipatinga. A iniciativa, organizada pela diretoria de marketing do shopping, contou com o apoio do restaurante Polliu’s, da academia Allp Fit, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI) e da empresa de transporte Saritur.

Dez idosos da instituição foram convidados a participar de um almoço oferecido pelo restaurante Polliu’s. Além disso, a academia Allp Fit promoveu sessões de alongamento e distribuiu brindes, enquanto a AAPI também contribuiu com presentes para os participantes. A Saritur disponibilizou um ônibus para o transporte dos idosos e ainda participou com a doação de brindes.

O Lar Paulo de Tarso, com 58 anos de história, é referência no atendimento de alta complexidade para idosos acima de 60 anos em situação de vulnerabilidade. A instituição se dedica a oferecer conforto e dignidade aos seus residentes, contando com o apoio de empresas, clubes de serviços, organizações religiosas e a sociedade civil.

A instituição enfrenta desafios para manter suas operações, como o alto consumo de fraldas geriátricas – cerca de 3.000 unidades mensais, o que representa um custo de aproximadamente R$ 9.000. Além disso, itens de higiene pessoal, como sabonete líquido, xampu, condicionador e desodorante spray, estão entre as necessidades prioritárias.

COMO CONTRIBUIR

Para quem deseja contribuir com a causa, as doações podem ser feitas via Pix para a chave 17.110.826/0001-06 ou entregues diretamente na sede do Lar Paulo de Tarso, localizada na Rua Lourenço da Veiga, 96, no bairro Bom Retiro em Ipatinga.

A ação é mais um exemplo de como parcerias entre o setor empresarial e a sociedade podem fazer a diferença na vida de quem mais precisa.