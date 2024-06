Coronel Fabriciano, celebra a chegada da pequena Lizzie, a primeira bebê, nascida na nova Maternidade Pública Municipal, Dra. Maria de Fátima Gomes. O parto, ocorrido às 5h14 da manhã desta terça-feira, 4 de junho, marca um dia histórico para todos os fabricianenses. A bebê, filha do casal, Juliete Figueredo e Valteir Batista, pesa 3Kg e mede 47cm e passa bem.

CICLO COMPLETO DE ATENDIMENTO

Juliete realizou todo pré-natal, incluindo testes rápidos e tratamento odontológico na Unidade Básica de Saúde do Bairro Caladinho. O nascimento da pequena Lizzie, completa o ciclo de atendimento da gestante, que é mãe de outros 3 filhos, sendo um deles nascido na antiga maternidade do Hospital Siderúrgica.

O parto transcorreu de forma natural e tranquila, com uma equipe atenciosa. Segundo a mamãe, “a atual estrutura da maternidade é melhor, moderna e bem equipada, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor”.

O nascimento de Lizzie representa esperança e renovação para as gestantes de Coronel Fabriciano e região, que há cerca de 15 anos não viam o registro de um parto em uma unidade pública do município.

A pequena também é um símbolo da resiliência da gestão Novos Tempos, que mesmo diante dos desafios para reabrir a maternidade, jamais desistiu de que a cidade voltaria a ter seus filhos nascendo e sendo registrados em sua terra natal.

A criança foi registrada pelo pai, Valteir no próprio Hospital Dr. José Maria Morais, que agora possui um posto do cartório de registro civil.

COMPROMISSO COM A SAÚDE DA POPULAÇÃO

A reabertura da maternidade pública de Coronel Fabriciano é um marco importante para a saúde da população. A unidade, que oferece serviços de qualidade e humanizados, reforça o compromisso da gestão Novos Tempos em garantir o acesso universal à saúde e proporcionar um parto seguro, humanizado e digno para todas as mulheres.

MATERNIDADE DRA. MARIA DE FÁTIMA GOMES

A Maternidade Pública Dra. Maria de Fátima Gomes foi inaugurada nesta segunda-feira, 3 de junho. A unidade conta com centro obstétrico com três salas para partos, uma sala de cuidados intermediários com três leitos para recém-nascidos (em cuidados intensivos e semi-intensivos), sala de medicação e recepção. Também possui dois quartos com seis leitos para acolher a mãe, bebê e o papai após o parto.

O novo serviço de saúde oferece recursos suficientes e equipe multiprofissional qualificada para atender as gestantes do município.