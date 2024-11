A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), reconhecida por seu trabalho filantrópico e dedicação à saúde, tem sido um pilar fundamental no combate ao câncer no Vale do Aço. Por meio da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha (HMC), a instituição atende cerca de 1,6 milhão de pessoas em 87 municípios do Vale do Aço e Nordeste de Minas Gerais, consolidando-se como referência em tratamentos oncológicos de alta qualidade.

Com mais de 80% de seus atendimentos voltados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), a Unidade de Oncologia alia tecnologia avançada a um cuidado humanizado, promovendo esperança e dignidade a quem enfrenta o câncer.

No dia 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer, a FSFX reforça a importância da conscientização e do apoio coletivo para vencer essa doença que afeta milhares de vidas diariamente. A data é um convite à reflexão e ação: pequenas contribuições podem gerar grandes mudanças.

As doações à Unidade de Oncologia do HMC são uma forma direta de transformar realidades, ampliando o acesso a tratamentos, modernizando equipamentos e fortalecendo a rede de cuidado. Cada gesto de solidariedade é uma peça vital nessa missão.

A FSFX convida toda a comunidade a se unir nessa luta. Juntos, podemos salvar vidas e dar um novo significado à palavra esperança.

COM SUA AJUDA, SERÁ POSSÍVEL:

– Adquirir equipamentos modernos, garantindo diagnósticos mais precisos e tratamentos eficazes;

– Melhorar os ambientes de atendimento, proporcionando conforto e bem-estar a pacientes e familiares;

– Oferecer suporte psicológico e emocional, essencial no enfrentamento do câncer;

– Investir em materiais, insumos e medicamentos, assegurando uma assistência completa e de qualidade.

COMO CONTRIBUIR

Pessoas físicas e jurídicas podem realizar doações por meio da plataforma disponível em www.fsfx.com.br. No portal, você encontra informações sobre o trabalho realizado pela Unidade de Oncologia do HMC.

Neste Dia Nacional de Combate ao Câncer, faça parte da campanha “Solidariedade que transforma”. Juntos, podemos mudar vidas e fortalecer a luta contra o câncer. Faça sua doação hoje mesmo e ajude a construir um futuro mais saudável e esperançoso!

UNIDADE DE ONCOLOGIA DO HMC

A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha foi incorporada à Fundação São Francisco Xavier (FSFX) em 2011, e, desde então, oferece à população do Leste e Nordeste de Minas acesso a tratamento do câncer nos mais altos padrões do setor. Habilitada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) conta com atendimento especializado em Cirurgia, Radioterapia, Oncologia Clínica, Hematologia e Oncologia Pediátrica.

O serviço de Oncologia do Hospital Márcio Cunha conta com duas unidades, sendo uma exclusiva para tratamento pediátrico que fica localizada dentro da unidade II do Hospital Márcio Cunha. A Oncologia Pediátrica tem apresentado crescimento gradativo em número de atendimentos e número de tratamentos. A estrutura conta com 10 leitos de internação e 5 cadeiras para realização de quimioterapia, além da estrutura na unidade de oncologia para atendimentos aos pacientes em radioterapia.