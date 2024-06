Nesta sexta-feira (28), a Secretaria de Saúde de Ipatinga, promoveu uma capacitação destinada aos Agentes de Combate a Endemias (ACEs) no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM). O evento contou com a participação de mais de 100 agentes e abordou diversos programas de controle e vigilância de doenças, com foco na atualização e aperfeiçoamento das práticas de prevenção e combate.

A capacitação incluiu palestras sobre o programa de controle da raiva, que abrange a vacinação de cães e gatos, além de ações de vigilância como a coleta de amostras para diagnóstico da doença. Também foi discutido o Programa de Controle da Leishmaniose Visceral, que envolve a prevenção e diagnóstico da doença em cães, a realização de inquéritos e o encoleiramento de cães em áreas de alta incidência de doenças.

Outro ponto importante foi o plano de enfrentamento da esporotricose felina, além da vigilância de epizootias (enfermidades) como febre amarela, febre maculosa e leptospirose. O Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos, que possui mais de dez componentes, incluindo castração, educação em saúde, fiscalização do abandono e maus tratos, e regulamentação do comércio, também foi tema das palestras.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros, presente no evento, destacou a importância da capacitação contínua dos agentes. “Esta capacitação é fundamental para garantir que nossos agentes estejam sempre atualizados e preparados para enfrentar os desafios diários. A prevenção e o controle de zoonoses são essenciais para a saúde pública, e os ACEs desempenham um papel estratégico nesse processo”, afirmou.

Os agentes participaram ativamente das discussões e puderam esclarecer dúvidas com os palestrantes, promovendo um ambiente de aprendizado e troca de experiências. A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria de Saúde com a qualificação dos profissionais e a melhoria constante dos serviços prestados à comunidade.