A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade filantrópica, publicou recentemente seu Relatório de Sustentabilidade referente ao ano de 2023. Este documento detalhado reúne informações sobre o desempenho econômico e social da instituição, além de apresentar os resultados das principais iniciativas e projetos desenvolvidos ao longo do período.

O relatório inclui uma visão abrangente da Governança da FSFX, destacando as ações realizadas e os resultados obtidos no último ano. Elaborado com base nas rigorosas normas da Global Reporting Initiative (GRI), o documento reflete o compromisso da fundação com a transparência e a responsabilidade social.

A versão digital do Relatório de Sustentabilidade de 2023 está disponível para consulta no site da FSFX, oferecendo uma oportunidade para que o público conheça em detalhes as contribuições da instituição para a sociedade.

PROPÓSITO E DESTAQUES DA INSTITUIÇÃO

O ano de 2023 se consolidou como o primeiro ano de um novo diretor-presidente à frente da FSFX e da Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX). Para promover a saúde e a educação de qualidade, aspectos tão essenciais à população e propósito da FSFX, a diretoria priorizou, no último ano, a reestruturação interna, a implementação de ajustes necessários ao reequilíbrio das contas, à evolução dos processos e serviços e, acima de tudo, à melhoria do clima Organizacional.

O material traz alguns destaques da Instituição, como inauguração da nova sede administrativa, em Ipatinga, com edificação própria; a implementação do serviço de Pronto-consulta voltado aos casos de urgência ambulatorial; a ampliação do número de leitos de UTI e a inauguração do novo Centro Integrado de Medicina Nuclear no Hospital Márcio Cunha e a implementação do Projeto Lean nas Emergências, de iniciativa do Ministério da Saúde com a colaboração do Hospital Sírio-Libanês (HSL). A incorporação tecnológica permaneceu, ainda, como destaque da FSFX, como um dos pilares de promoção da melhoria dos processos da instituição, com investimentos em robotização, os chamados RPAs, com os quais são automatizados serviços diversos com confiabilidade, segurança e eficiência.

A fundação manteve o nível de evolução da qualidade assistencial que pode ser comprovada pelas recertificações e pelas premiações alcançadas pelas unidades.

Em 2023, a Fundação Educacional pode validar a eficácia das estratégias adotadas ao longo dos últimos ciclos, com a promoção de uma educação transformadora, do ensino básico à formação profissional, conciliando o compromisso de uma educação de qualidade e a perenidade do negócio.

O relatório traz com detalhes os destaques de 2023, além dos resultados consolidados. “Um ano de desafios e superações, no qual os olhares estiveram voltados para dentro da nossa instituição, para que pudéssemos conhecer o negócio com profundidade e visão sistêmica. Um ciclo dedicado a avaliar os cenários, alinhar o discurso à prática, promover as mudanças necessárias e cuidar, efetivamente, das nossas pessoas”, pontua Flaviano Feu Ventorim, diretor-presidente da FSFX.

Acesse o link abaixo e confira na íntegra o Relatório de Sustentabilidade 2023 da Fundação São Francisco Xavier:

https://www.fsfx.com.br/relatorio-de-sustentabilidade/.