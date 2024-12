O aumento do fluxo de pessoas frequentando o comércio em geral já é perceptível em Ipatinga, devido ao período natalino. A Polícia Militar de Minas Gerais iniciou, nesta segunda-feira (2), em todo o estado, a Operação Natalina 2024, em razão deste período. Uma solenidade marcou a abertura da operação na avenida 28 de abril, no Centro do município ipatinguense.

A ação vai até o dia 31 de dezembro e trata-se de uma estratégia de potencialização das ações de ostensividade do policiamento e fortalecimento da segurança pública, com foco na prevenção criminal, em especial, dos crimes contra o patrimônio. Capaz de fomentar a movimentação do mercado em relação ao volume de compras e faturamento, o Natal é a principal data para o comércio, o que ressalta a importância de uma maior segurança.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, parabenizou os policiais militares pela iniciativa. “O apoio da PM é essencial para os centros comerciais de Ipatinga, especialmente com a chegada das festas de fim de ano. Neste período, é notável o aumento da circulação de pessoas nas ruas, onde o varejo está mais fortalecido. Por isso, é de extrema importância que o cidadão fique protegido”.

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, ressaltou a necessidade dos consumidores tomarem as devidas precauções. “As vendas disparam com a aproximação das datas comemorativas. No entanto, é preciso que as pessoas priorizem as compras antecipadas. Além disso, também é importante que não andem com uma grande quantidade de dinheiro vivo, visando uma maior segurança”, concluiu.