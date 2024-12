A magia do Natal tomou conta de Timóteo, na noite do último domingo (01/12). A Fundação Aperam inaugurou a iluminação e decoração natalina do casarão histórico com a tão esperada chegada do Papai Noel, apresentação do Coral Infantojuvenil Aperam e intervenção teatral do DaMa Espaço Cultural. A comunidade também prestigiou o acendimento das luzes de natal.

Entre as centenas de crianças que aguardavam a chegada do Papai Noel, estavam Helena e Marina, de 3 anos e 8 anos, acompanhadas dos pais Eliane e Eric Barack. “As meninas estavam ansiosas para ver o Papai Noel chegar. Foi pura emoção quando elas o viram, ficaram muito empolgadas. Quando acenderam as luzes do Casarão foi um verdadeiro espetáculo”, comentou Eliane.

O evento marcou a preparação para a 30ª edição da Cantata de Natal da Fundação Aperam, que será nos dias 14 e 15/12 (sábado e domingo), às 21h. O Coral Infantojuvenil da Aperam irá apresentar repertório inédito sob regência da maestrina Josiane Drummond, com o acompanhamento dos músicos Marcony Carvalho, Calebe Bicalho, Ramon Soares, Gabriel Moura e Fernando Rian.

“A noite de inauguração antecipou os preparativos para a tradicional Cantata de Natal, que a Fundação promove há três décadas com muito carinho para a comunidade. Foi uma noite especial, que já mostra o quanto a Cantata deste ano promete emocionar o público e despertar o verdadeiro espírito de Natal”, frisou Luiz Magalhães, presidente da Fundação Aperam.

FOTOS COM O PAPAI NOEL

O Bom Velhinho poderá ser visitado na Casa do Papai Noel, entre 1 a 09/12 e do dia 17 a 23/12, de 19h às 22h30. Os visitantes também poderão apreciar apresentações de canções natalinas com os músicos na Acordes, nos dias 7, 8, 21 e 22. Para quem deseja tirar fotos com o Papai Noel, a Fundação Aperam irá disponibilizar um totem fotográfico para ativação de fotos personalizadas. As fotos também serão publicadas na página do Facebook da Fundação Aperam.

NATAL DA MINEIRIDADE

A 30ª Cantata de Natal da Fundação Aperam está participando do Natal da Mineiridade, iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), que busca promover todos os destinos mineiros com programações natalinas.

Por meio do portal Minas Gerais (www.minasgerais.com.br), o governo estadual divulga as manifestações culturais, históricas e naturais do estado, com destaque para as decorações e programações natalinas nos municípios mineiros.