A Usiminas abriu as inscrições para que prefeituras de Minas Gerais participem da edição 2025 do Programa Mobiliza pelos Caminhos do Vale, uma iniciativa voltada à recuperação de estradas rurais e ao fortalecimento do desenvolvimento socioeconômico das regiões atendidas.

Desde 2015, o programa já proporcionou a recuperação de mais de 6.300 km de estradas rurais utilizando agregado siderúrgico como revestimento primário, beneficiando diretamente mais de 1,3 milhão de pessoas. Em 2024, cerca de 60 prefeituras participantes do programa receberam 630 mil de toneladas de agregado siderúrgico.

Além de melhorar o escoamento da produção agrícola, a iniciativa facilita o acesso à educação e à saúde, impactando positivamente a qualidade de vida das comunidades. “Cada tonelada de Siderbrita doada é um passo significativo para melhorar a qualidade de vida das comunidades parceiras do programa. Essa parceria com as prefeituras também facilita o deslocamento para escolas e hospitais, além de dinamizar a economia local por meio do escoamento da produção rural. O Mobiliza pelos Caminhos do Vale é uma demonstração do compromisso da Usiminas em gerar valor para a sociedade, com foco em um futuro mais sustentável”, destaca Isabella Arruda, da área de Meio Ambiente da Usiminas.

Em contrapartida ao recebimento do coproduto da produção do aço, os municípios participantes promovem recuperação de nascentes e instalação viveiros de mudas para manter e ampliar suas áreas verdes. Ao longo destes nove anos do programa, já são mais de 6.400 nascentes mapeadas e mais de 1800 protegidas no Vale do Aço e circunvizinhança.

As inscrições para a edição 2025 estão abertas até 28 de fevereiro de 2025 e podem ser feitas no site caminhosdovale.usiminas.com.

SOBRE O PROGRAMA

Criado em 2015, o Usiminas Mobiliza pelos Caminhos do Vale é reconhecido pela World Steel Association, que representa os principais produtores de aço no mundo, por sua excelência em sustentabilidade. O programa também recebeu o Prêmio Hugo Werneck, um dos mais importantes reconhecimentos ambientais do Brasil.