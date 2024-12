Por William Saliba

O Brasil registra um aumento alarmante no número de mortes em acidentes aéreos em 2024, com 138 vítimas fatais contabilizadas até o momento, segundo dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). O número representa um crescimento de 79,2% em comparação com 2023, quando 77 pessoas perderam a vida.

O acidente mais recente ocorreu neste domingo (22) em Gramado, na Serra Gaúcha, onde um avião de pequeno porte caiu com 10 pessoas a bordo, deixando também 17 feridos em solo. Este evento se configura como o segundo mais grave do ano, ficando atrás apenas da queda do voo 2283 da Voepass em Vinhedo (SP), em 9 de agosto, que vitimou 62 pessoas.

Das 166 ocorrências aéreas registradas em 2024, 40 resultaram em mortes. O terceiro acidente mais grave do ano aconteceu em Itapeva (MG), no final de janeiro, causando a morte de sete pessoas. O levantamento dos últimos seis anos revela um total de 524 vítimas fatais em acidentes aéreos no país, sendo 2024 o ano mais letal do período.

O CENIPA mantém investigações em andamento para determinar as causas dos acidentes e estabelecer medidas preventivas. Os números apresentados ainda não incluem as vítimas do acidente em Gramado, o que deve elevar ainda mais as estatísticas deste ano, considerado o mais crítico para a aviação brasileira na última década.

A série de acidentes tem provocado preocupação entre autoridades e especialistas do setor, que apontam para a necessidade de revisão dos protocolos de segurança e intensificação das fiscalizações em aeroportos e companhias aéreas em todo o território nacional.