Um avião da Pal Airlines com 77 pessoas a bordo realizou um dramático pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Halifax, no Canadá, na noite desse sábado (28/12). A aeronave pegou fogo após uma falha no trem de pouso durante a aterrissagem, mas todos os ocupantes foram evacuados sem ferimentos.

O incidente ocorreu durante um voo doméstico que partiu da cidade de St. John com destino a Halifax. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que a asa da aeronave arrasta na pista, provocando faíscas e iniciando um incêndio. A rápida ação da equipe de emergência do aeroporto foi crucial para evitar uma tragédia maior.

As autoridades aeroportuárias tomaram medidas imediatas após o incidente, fechando temporariamente a pista de pouso na noite do ocorrido. No domingo (29/12), a operação foi parcialmente restabelecida, permitindo a retomada gradual dos pousos e decolagens no terminal.

A Pal Airlines ainda não se pronunciou oficialmente sobre as causas específicas da falha no trem de pouso. Especialistas em aviação destacam que, apesar do susto, o incidente demonstra a eficácia dos protocolos de segurança e o preparo das tripulações para situações de emergência.

O caso ganhou ainda mais repercussão por ocorrer no mesmo fim de semana de outra tragédia aérea, desta vez na Coreia do Sul, onde um acidente resultou em 179 mortes. Diferentemente do episódio asiático, o pouso forçado em Halifax representa um exemplo bem-sucedido de gerenciamento de crise na aviação civil.