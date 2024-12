Um deslizamento de rejeitos na Mina de Turmalina provocou a evacuação de 79 moradores em Conceição do Pará, região Centro-Oeste de Minas Gerais, no último sábado (7). O incidente danificou uma residência e levou à suspensão imediata das atividades da mineradora Jaguar Mining no local.

A movimentação de terra ocorreu durante a manhã do sábado, quando uma pilha de rejeitos desmoronou dentro da área da mina. As autoridades agiram rapidamente para garantir a segurança dos moradores, removendo 17 famílias das áreas próximas. Os evacuados foram encaminhados para hotéis da região, enquanto alguns optaram por buscar abrigo com parentes.

Na manhã de ontem (8), um novo deslizamento foi registrado no mesmo local, reforçando a decisão das autoridades em manter a área isolada. A Agência Nacional de Mineração (ANM) realizou uma inspeção no local e identificou risco iminente de novos desmoronamentos, determinando a interdição total do empreendimento.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, solicitou fiscalização rigorosa das estruturas e medidas para garantir a segurança dos trabalhadores e residentes. A Jaguar Mining, empresa responsável pela mina, informou que identificou uma anomalia durante inspeção de rotina e acionou imediatamente os órgãos competentes.

A mineradora criou uma força-tarefa para gerenciar a situação e afirmou estar prestando suporte às famílias afetadas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e Defesa Civil permanecem monitorando a área. Ainda não há previsão para o retorno dos moradores às suas residências.

A região de Conceição do Pará, que abriga a Mina de Turmalina, permanece sob vigilância das autoridades. O caso reacende o debate sobre a segurança das estruturas de mineração em Minas Gerais, estado que já enfrentou graves acidentes envolvendo barragens de rejeitos no passado.

*Com informações IstoÉ Dinheiro