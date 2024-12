Um incêndio causado por fogos de artifício na véspera de Natal deixou um homem ferido no bairro Canaã, em Ipatinga. O morador precisou se esconder dentro de um tanque de lavar roupas para escapar das chamas que tomaram conta de sua residência.

Os bombeiros foram acionados na noite de terça-feira (24) após testemunhas relatarem que a queima de fogos de artifício teria dado início ao incêndio. Ao chegarem ao local, os militares precisaram desligar a energia elétrica do imóvel e usar equipamentos especiais para resgatar a vítima, que estava abrigada dentro do tanque de lavar roupas.

Uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao hospital. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde. Seis bombeiros militares participaram da operação e conseguiram controlar as chamas antes que a casa fosse completamente destruída.

O caso reforça os alertas sobre os riscos do uso de fogos de artifício, especialmente em áreas residenciais. As autoridades recomendam cautela durante as festividades de fim de ano, destacando a importância de seguir as orientações de segurança para evitar acidentes dessa natureza.

*Com informações G1