Um trágico acidente na madrugada deste sábado (21) causou a morte de 38 pessoas após um bloco de granito, aparentemente desprendido de uma carreta, atingir um ônibus na BR-116, próximo a Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O impacto resultou em um incêndio que consumiu o veículo de passageiros.

O ônibus da empresa Emtram transportava 44 passageiros que haviam partido do Terminal Tietê, em São Paulo, com destino a diferentes cidades da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 4h quando o bloco de granito se soltou de uma carreta e atingiu o ônibus que seguia no sentido contrário.

O impacto foi devastador. As vítimas ficaram presas nas ferragens e não conseguiram escapar do fogo que se alastrou rapidamente. Entre os mortos está o motorista do ônibus. Das 38 vítimas fatais, 25 ficaram totalmente carbonizadas, dificultando o processo de identificação.

Nove pessoas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região. Oito permanecem internadas em estado grave e uma faleceu após o atendimento médico. O motorista da carreta fugiu do local do acidente e está sendo procurado pelas autoridades.

A tragédia mobilizou autoridades estaduais. O governador Romeu Zema informou que as forças de segurança de Minas Gerais trabalham sem interrupção desde a madrugada. O governo de São Paulo enviou peritos para auxiliar na identificação das vítimas.

A região onde ocorreu o acidente é conhecida pela intensa atividade de extração de granito. Vestígios encontrados no local indicam que o atrito do bloco de pedra com o asfalto pode ter sido o causador do incêndio que consumiu o ônibus.

Os corpos das vítimas serão encaminhados ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte para identificação. As autoridades seguem visitando hospitais da região em busca de possíveis sobreviventes que possam ter desembarcado antes do acidente.