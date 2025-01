A Tríade Fibra foi destaque na 7ª edição do Prêmio MelhorPlano.net, considerado a maior premiação de telecomunicações do Brasil, realizada nesta terça-feira (28) em Belo Horizonte. A empresa foi agraciada em duas categorias de destaque: Melhor Velocidade e Melhor Estabilidade, reafirmando seu compromisso com a excelência nos serviços de internet.

A gerente da Tríade Fibra, Fernanda Costa, representou a empresa na solenidade e recebeu os prêmios em nome da equipe. Durante seu discurso, ela ressaltou a dedicação dos colaboradores e os investimentos constantes em tecnologia e infraestrutura que garantem a qualidade dos serviços prestados. “Este reconhecimento é fruto do nosso compromisso em oferecer a melhor experiência de conexão para nossos clientes. Agradecemos a confiança de todos que utilizam nossos serviços e reforçamos nosso compromisso em continuar inovando”, declarou Fernanda.

O Prêmio MelhorPlano.net avalia os provedores de internet com base em dados técnicos e opiniões de usuários, reconhecendo aqueles que se destacam pela qualidade e desempenho. As categorias conquistadas pela Tríade Fibra refletem a satisfação dos consumidores e a eficiência dos serviços da empresa no mercado de telecomunicações.

Com essa conquista, a Tríade Fibra consolida sua posição como uma das principais referências no setor, reafirmando seu compromisso em oferecer serviços de alto padrão e atender às necessidades dos clientes com soluções cada vez mais avançadas.

SOBRE TRÍADE FIBRA

A Tríade Fibra é uma empresa mineira que, há mais de 15 anos, se dedica a fornecer serviços de internet de alta qualidade para residências e empresas, sempre com responsabilidade e dedicação aos clientes.

Atuando nas cidades de Ipatinga, Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano, Timóteo e Caratinga, a Tríade Fibra oferece planos de internet 100% fibra óptica, garantindo maior estabilidade e velocidade de conexão. A empresa destaca vantagens como suporte técnico 24 horas, tecnologia de ponta, conexão estável, instalação ágil e opções de pagamento facilitadas.

Para mais informações ou contratação de serviços, os interessados podem entrar em contato pelos telefones, 0800 826 4978, (31) 3826-4978, (31) 3826-4807 ou pelo WhatsApp (31) 98555-4661.