O Instagram deu um passo importante na disputa pelo mercado de edição de vídeos com o lançamento antecipado do Edits, um aplicativo gratuito que promete rivalizar diretamente com o CapCut. Anunciado por Adam Mosseri, diretor da rede social, o novo editor já está disponível para Android e iPhone.

O Edits chega com recursos avançados de edição, incluindo tecnologia de inteligência artificial para transformar fotos em vídeos, ferramentas de timeline e função tela verde. Um diferencial importante é a exportação sem marca d’água gratuitamente, funcionalidade que no CapCut está restrita apenas aos assinantes pagos.

A facilidade de uso é um dos pontos fortes do aplicativo. Com poucos toques, os usuários podem adicionar áudio, texto, voz, legendas, efeitos sonoros e figurinhas aos seus vídeos. O editor também oferece opções de exportação em alta qualidade, incluindo resolução 4K e ajustes HDR.

O lançamento antecipado, previsto inicialmente para 30 de abril, demonstra a urgência da Meta em conquistar espaço no segmento dominado pela ByteDance, empresa proprietária do TikTok e do CapCut. Mosseri indicou que novas funcionalidades estão em desenvolvimento, como recursos de colaboração entre criadores e ferramentas de IA para modificação de vídeos.

Para os criadores de conteúdo, o Edits oferece ainda insights sobre estratégias de distribuição e fatores que podem aumentar o alcance das publicações. Os vídeos editados podem ser compartilhados diretamente no Instagram e Facebook, além de ficarem salvos na galeria do dispositivo.

*Com informações TechTudo