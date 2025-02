A xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, apresentou nesta terça-feira (18) a terceira versão do Grok, seu chatbot que promete revolucionar o mercado de IA. O lançamento ocorreu durante transmissão ao vivo na plataforma X, antiga Twitter, com participação direta do bilionário e sua equipe.

O novo modelo chega em um momento de acirrada competição no setor tecnológico, com Musk afirmando que o Grok-3 oferece respostas mais precisas e contextualizadas que seus concorrentes. A ferramenta incorpora recursos inovadores, incluindo futura integração com comando de voz, demonstrando o compromisso da empresa em expandir as capacidades do sistema.

Durante a apresentação, a equipe da xAI compartilhou gráficos comparativos que posicionam o Grok-3 à frente de importantes competidores como Gemini, Deepseek e ChatGPT. A empresa destacou especialmente a integração nativa com a plataforma X, oferecendo aos usuários acesso direto às funcionalidades do chatbot dentro da rede social.

O anúncio surge apenas dois dias após Musk prometer, em publicação no X, que sua nova criação seria “a mais inteligente do mundo”. A movimentação da xAI acontece em paralelo a outras iniciativas do mercado, como a recente decisão do Baidu de disponibilizar gratuitamente seu Ernie Bot para usuários móveis e desktop na China.

A integração entre o Grok-3 e a plataforma X representa uma vantagem estratégica para Musk, que busca consolidar sua posição no competitivo mercado de inteligência artificial. O lançamento marca mais um capítulo na corrida tecnológica entre as principais empresas do setor, que continuam investindo no desenvolvimento de sistemas cada vez mais avançados.