Um incêndio de grandes proporções atingiu a cidade cenográfica da novela “Dona de Mim” nos Estúdios Globo, na tarde desta terça-feira (18), no Rio de Janeiro. O incidente forçou a evacuação imediata do local, mas não deixou feridos.

As chamas começaram por volta das 14h05 nos estúdios localizados na Estrada dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do 12º Batalhão foi rapidamente acionado e contou com o apoio da Brigada da própria emissora para combater o fogo.

O incêndio se alastrou rapidamente pela estrutura cenográfica da próxima novela das sete da emissora. Funcionários que presenciaram o momento relataram o susto com a velocidade da propagação das chamas. “De repente, tudo estava pegando fogo, foi assustador”, descreveu um membro da equipe de produção que testemunhou o incidente.

Em nota oficial divulgada à imprensa, a TV Globo confirmou que não havia gravações acontecendo no momento do incidente, o que evitou uma situação potencialmente mais grave. A emissora também ressaltou que todos os protocolos de segurança foram seguidos, garantindo a integridade física dos funcionários presentes no local.

O cenário atingido faz parte da nova produção “Dona de Mim”, que estava em preparação para estrear na faixa das 19 horas. A extensão dos danos e o impacto no cronograma de produção da novela ainda estão sendo avaliados pela emissora. As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes.

A rápida ação conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a Brigada da Globo foi fundamental para evitar que o fogo se espalhasse para outras áreas dos Estúdios Globo, complexo que abriga diversas produções da emissora. O caso serve de alerta para a importância dos protocolos de segurança em ambientes de produção audiovisual.