Na última terça-feira (2), a Tríade Fibra participou da Abramulti Music 2025, um dos principais eventos do setor de telecomunicações e internet no Brasil. Realizado no Expominas, em Belo Horizonte, o encontro reuniu especialistas, empresas e parceiros estratégicos para debater o futuro da conectividade e sua influência no universo musical.

A empresa, reconhecida por sua atuação inovadora no mercado de telecomunicações, esteve atenta às principais tendências do setor. Durante o evento, foram promovidas palestras, painéis de discussão e experiências imersivas que demonstraram como a evolução da internet tem transformado a forma como a música é consumida e compartilhada globalmente.

Para a Tríade Fibra, a participação na Abramulti Music 2025 representou uma oportunidade estratégica para fortalecer sua posição no mercado. “Estar presente nesse evento nos permite acompanhar de perto as transformações do setor e seguir entregando a melhor experiência em internet aos nossos clientes”, destacou a equipe da empresa.

O evento foi considerado um sucesso e consolidou-se como um espaço fundamental para a troca de conhecimento e networking no setor. Com os olhos voltados para o futuro, a Tríade Fibra já se prepara para as próximas edições, reafirmando seu compromisso com a qualidade e a inovação em conectividade.