Por Walter Biancardine (*)

Quando um cidadão comete um crime, contravenção ou qualquer outro ilícito, dizia-se antigamente – nos bons e velhos tempos sem a frescura politicamente correta – que ele era um “marginal”, pois havia se colocado à margem da sociedade. Entretanto, o crime sempre foi aliado e sustentáculo do esquerdismo em todo o planeta e, evidentemente, tais marginais foram elevados à categoria de “plenos de direitos” – dentre eles, o absurdo fato de serem liberados do uso de algemas, quando presos.

Ora, quem está “à margem da sociedade” escolheu não seguir as regras, abrindo mão de seus deveres – óbvio – mas, também, de seus direitos. Como, agora, esta mesma esquerda cúmplice do crime arroga, para seus aliados, as prerrogativas daqueles que obedecem às leis?

A alegação de “exposição pública humilhante”, ao serem conduzidos algemados, é absurda pois a verdadeira humilhação reside nas escolhas – livre arbítrio – destes delinquentes, as quais terminaram por colocá-los em tal situação.

Quando um Rodrigo Pacheco, Lula, ministros do STF ou seja lá quem for, protesta contra a maneira com que os imigrantes ilegais – repito: ilegais – brasileiros foram deportados, valendo-se da absurda e demagógica legislação que impede o uso de algemas, os mesmos se colocam na posição de cúmplices de todo e qualquer crime cometido pelos deportados.

A mesma cumplicidade se evidencia no simples apoio e proposição da tal lei, que equipara bandidos, vagabundos, marginais, ao cidadão ordeiro que cumpre lei e paga impostos: ambos tem todos os direitos. Como assim? Quem não cumpre a lei tem os mesmos direitos de quem cumpre? A resposta é “sim”.

Para piorar e mais ainda envergonhar tais políticos demagogos e acumpliciados ao crime, o governo de Joe Biden “exportava” regularmente voos repletos de brasileiros deportados, os quais vieram devidamente algemados, acorrentados e submissos – tal qual a lei manda e os requisitos de segurança em voo também – ou alguém já esqueceu o 11 de setembro?

Pois bem; nestes voos do “correligionário” Joe Biden nenhuma reclamação sequer foi apresentada pelo narco-governo brasileiro, mas agora que o líder norte-americano chama-se Donald Trump, os cúmplices locais dos criminosos trataram de manifestar-se. O nome disso? Demagogia, puro teatro para o crime das favelas, das ruas e dos escritórios chiques no Brasil, que são suas bases políticas.

Não procure lógica nas ações da esquerda, pois eles não as tem. E não se trata de alguma deficiência cognitiva mas, sim, de conveniência. Como explicar, logicamente, o único e obsessivo desejo de poder? De implantar uma ditadura? Como embasar tal desejo, se o mesmo se vale abertamente de todo e qualquer meio – legal ou ilegal; moral, imoral ou amoral – para obtê-lo?

Que fique claro: os únicos “direitos” que os criminosos tem são a comida, local para dormir e higiene.

E aos que bradam incessantemente por “direitos”, um lembrete: cada “direito” concedido é uma obrigação imposta a terceiros.

Se eu tenho o direito de falar, eles têm a obrigação de calar a boca e escutar.

(*) Walter Biancardine é jornalista, analista político e escritor. Foi aluno do Seminário de Filosofia de Olavo de Carvalho, autor de três livros e trabalhou em jornais, revistas, rádios e canais de televisão na Região dos Lagos, Rio de Janeiro