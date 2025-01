A Usiminas anunciou a conclusão de uma captação de US$ 500 milhões por meio de emissão de bonds no mercado internacional, com vencimento em 2032. A operação atraiu atenção significativa de investidores, alcançando uma demanda que superou os US$ 2,5 bilhões — cinco vezes o montante ofertado.

Segundo o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Usiminas, Thiago Rodrigues, a transação foi um marco para a companhia. “A operação foi um sucesso, pois, além da alta demanda, tivemos o menor spread já realizado pela Usiminas no mercado externo, o que demonstra a confiança dos investidores na empresa, na nossa disciplina financeira e na capacidade de honrarmos nossos compromissos”, afirmou o executivo.

O montante captado será utilizado para diferentes finalidades, incluindo a recompra de títulos que vencem em 2026. A medida faz parte de uma estratégia maior de reestruturação financeira da Usiminas, que busca alongar o perfil de sua dívida e reduzir os custos associados ao financiamento. “O alongamento da dívida é um passo importante para a melhoria da perspectiva do risco de crédito da companhia”, destacou Rodrigues.

A emissão também reflete o bom momento da empresa no cenário internacional. Bonds, títulos de renda fixa usados para captar recursos no mercado externo, são uma opção para empresas que desejam reforçar o caixa e reorganizar suas dívidas. O sucesso da operação confirma a credibilidade da Usiminas junto aos investidores, que reconheceram o baixo risco de crédito da empresa.

O spread, que representa o custo adicional para captação de recursos, atingiu o menor nível já obtido pela Usiminas. Esse resultado evidencia a percepção positiva do mercado em relação à saúde financeira da companhia, que segue avançando em sua gestão de passivos e busca de liquidez.

Com a captação, a Usiminas fortalece sua posição no setor siderúrgico, garantindo maior flexibilidade financeira para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades futuras.