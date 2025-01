A Cenibra deu início ao Quadrimestre Branco 2025 com um evento que reuniu cerca de 800 pessoas em uma caminhada e corrida na última sexta-feira (24), na unidade industrial de Belo Oriente. A campanha, que integra o Programa Qualidade de Vida, se estende de janeiro a abril com uma programação diversificada de ações voltadas ao bem-estar integral dos colaboradores.

O objetivo do Quadrimestre Branco é incentivar os colaboradores a buscar equilíbrio entre saúde mental, física, social e financeira. Entre as atividades programadas estão rodas de conversa, palestras, consultas individuais e novas edições da corrida e caminhada. A proposta é construir um ambiente de trabalho saudável e inclusivo, com atividades realizadas tanto na fábrica, em Belo Oriente, quanto nas regionais florestais de Guanhães e Nova Era.

SAÚDE MENTAL EM DESTAQUE

Janeiro, mês da saúde mental, marca o início das ações. Profissionais da saúde e especialistas em educação financeira conduzem atendimentos em grupo e individuais, abordando temas como saúde emocional, vícios em jogos e finanças pessoais. Durante as rodas de conversa, os participantes são incentivados a compartilhar experiências e reflexões sobre os desafios da vida moderna.

O médico psiquiatra Thiago Xavier, que integra a equipe da campanha, destacou a importância do diálogo. “Buscamos proporcionar um ambiente acolhedor onde as pessoas se sintam à vontade para buscar ajuda e lidar com os desafios emocionais”, afirmou.

SEGURANÇA COMO PRIORIDADE

A campanha também reforça a cultura de segurança da Cenibra, integrando saúde e proteção no ambiente de trabalho. O gerente de Recursos Humanos, Jadson Dias, que assumiu o cargo este mês, destacou na abertura do evento a importância da participação coletiva. “Segurança é um valor inegociável. Se algo não puder ser feito com segurança, não faça!”, enfatizou. Ele reforçou ainda que a construção de um ambiente seguro e inspirador depende do engajamento de todos.

CORRIDA E CAMINHADA

Evento tradicional desde 2004, a corrida e caminhada da Cenibra tem conquistado mais participantes a cada edição. Exclusiva para colaboradores e prestadores de serviço, a atividade promove socialização e fortalecimento de vínculos entre os participantes.

Eberson Costa, supervisor de Segurança e Prevenção de Incêndios, é um exemplo do impacto positivo da campanha. “Participo desde 2014 e percebo uma melhora significativa na minha disposição, tanto no trabalho quanto com a minha família”, afirmou.

Além da integração interna, a campanha inspira hábitos saudáveis fora do ambiente corporativo. Grupos de treino formados por colaboradores participam de eventos esportivos regionais e estaduais, evidenciando os resultados do incentivo à prática esportiva.

O Quadrimestre Branco se encerra no dia 30 de abril, com a segunda edição da corrida e caminhada, em comemoração ao Dia da Saúde do Trabalhador. A campanha reafirma o compromisso da Cenibra com a saúde e qualidade de vida de seus colaboradores, demonstrando que investir no bem-estar coletivo é a base para uma organização mais forte e inclusiva.

SOBRE A CENIBRA

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. A Empresa está presente em mais de 80 municípios mineiros, com cerca de 7 mil empregos diretos. Em 2024, a Cenibra recebeu o selo prata do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, que reconhece empresas que se destacam por suas práticas de saúde e bem-estar no ambiente corporativo.