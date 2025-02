Por William Saliba (*)

Os brasileiros assistem, entre perplexos e resignados, à destruição sistemática do país promovida pelo atual “desgoverno federal”. A população, impotente, amarga as consequências de uma administração perdulária, corrupta e inepta. A inflação devora o prato do trabalhador, a saúde pública definha à míngua, a violência urbana atinge níveis alarmantes, e o mercado de trabalho encolhe sob o peso de uma voraz carga tributária – verdadeira “luxúria política”, ou melhor, a cobiça desenfreada pelo alheio travestida de governança.

O momento atual nos remete a uma curiosa analogia histórica: Lula e o imperador Nero, ambos protagonistas de uma ópera de destruição. Em julho de 64 d.C., Roma ardeu em chamas, e a lenda nos conta que Nero, do alto da torre de Mecenas, contemplou o incêndio enquanto entoava um poema sobre a queda de Troia. Lula, encastelado no Planalto, governa como se assistisse a um espetáculo privado, fascinado pelos encantos de sua musa oficial e inebriado por uma ambição insaciável de poder e riqueza.

Nero, ao ver Roma em cinzas, culpou os cristãos e desencadeou uma onda de perseguições. O “neo-imperador” brasileiro, auxiliado pelo seu contraditório “Tribunato da Plebe”, persegue incansavelmente aqueles que ousam discordar do regime, seja nas ruas ou nas redes sociais. O império da tolerância se revela implacável com seus opositores.

Mas, como todo grande personagem trágico, Lula é vítima de seu próprio roteiro. Quando abre a boca, movido a álcool (não a gasolina), adiciona combustível à sua própria destruição.

O perigo real? Uma faísca pode iniciar a combustão.

E, ao contrário da lira de Nero, desta vez, a trilha sonora pode ser o estalo das labaredas consumindo o que resta da paciência do povo brasileiro.

(*) William Saliba, diretor do Carta de Notícias, é jornalista profissional há 54 anos e detentor de vários prêmios de jornalismo