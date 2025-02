O Carnaval de 2025 será marcado por altas temperaturas e pouca chuva em praticamente todo o Brasil. Com exceção de alguns pontos mais específicos, a previsão é de um clima quente e com predominância de sol, principalmente nas capitais das principais regiões do país.

De acordo com o Climatempo, a onda de calor que tem afetado o Sudeste nas últimas semanas dará uma trégua, mas as temperaturas seguirão elevadas. Em São Paulo, o termômetro pode atingir entre 32°C e 34°C, enquanto o Rio de Janeiro terá valores entre 36°C e 38°C. Belo Horizonte e Vitória não ficam atrás, com termômetros variando entre 30°C e 32°C e entre 33°C e 35°C, respectivamente. A expectativa é que os desfiles nas duas maiores cidades do país não sejam afetados pela chuva, já que a probabilidade de precipitações é baixa e, se ocorrerem, devem ser antes do início das festividades.

O Sul do Brasil também deve registrar um carnaval de muito sol e calor. A região pode sofrer com pancadas de chuva à tarde e início da noite, mas de curta duração e intensidade moderada. A passagem de uma frente fria entre a segunda e a quarta-feira de folia trará chuvas mais fortes para o Rio Grande do Sul, mas não se estenderá para os demais estados do Sul. Mesmo assim, o calor permanece, com temperaturas mais amenas apenas a partir de domingo, em algumas áreas do Rio Grande do Sul.

No Centro-Oeste e no Norte, o calor será intenso, com destaque para a possibilidade de pancadas de chuva fortes e isoladas, especialmente à tarde e à noite. O Distrito Federal, Goiás e parte do Mato Grosso devem ter um carnaval de céu limpo, com chuvas mais concentradas em Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. As temperaturas devem ficar entre 30°C e 34°C.

Já o Nordeste apresenta um cenário mais diversificado. Nas regiões do interior da Bahia e Sertão nordestino, o calor será predominante, com baixos índices de precipitação. No litoral leste, de Natal até o sul da Bahia, o carnaval será de períodos de sol e algumas chuvas moderadas, mas sem grandes impactos. No entanto, a costa norte da região, que abrange estados como Maranhão, Ceará e Piauí, deve enfrentar chuvas fortes e frequentes, devido à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que pode provocar transtornos em áreas como Fortaleza, Teresina e São Luís.

Em todas as regiões, os foliões devem se preparar para enfrentar o calor intenso, com temperaturas que variam entre 30°C e 38°C, dependendo da localidade. Para garantir o conforto e a segurança durante as festividades, é essencial reforçar a hidratação e buscar sombra sempre que possível, além de ter atenção redobrada com a saúde devido à exposição ao sol forte. O clima quente será um dos protagonistas deste Carnaval, e os organizadores devem estar atentos a essas condições para garantir a segurança de todos.