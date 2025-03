Em meio a uma onda de críticas nas redes sociais, o religioso Frei Gilson da Silva Pupo Azevedo alcançou um número expressivo de 1,3 milhão de espectadores simultâneos durante sua transmissão ao vivo na madrugada desta segunda-feira (10). A live, que faz parte de uma campanha de Quaresma, acontece diariamente às 4h da manhã.

O sacerdote de 38 anos iniciou no último dia 5 de março uma série de orações do rosário que se estenderá até 20 de abril, domingo de Páscoa. O projeto inclui 40 dias consecutivos de encontros virtuais, com rosário, pregação e missa nas primeiras horas do dia. Durante as transmissões, o religioso mantém um tom sereno e focado nas orações, sem mencionar as críticas que vem recebendo.

A repercussão do trabalho espiritual atraiu manifestações de apoio de diversas personalidades públicas. O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro expressaram solidariedade ao frei. Políticos como o deputado federal Nikolas Ferreira e a vereadora Zoe Martinez também se pronunciaram em defesa do religioso.

Na transmissão desta segunda-feira, Frei Gilson expandiu seu alcance ao incluir o X (antigo Twitter) como nova plataforma de transmissão, onde registrou cerca de 30 mil conexões simultâneas. O religioso anunciou ainda que receberá bispos católicos como convidados especiais nas próximas edições da live, que mantém uma média diária de 1 milhão de espectadores, mesmo acontecendo em horário pouco usual.

Durante a oração desta segunda-feira, o frei dedicou um momento especial para pedir discernimento e sabedoria aos fiéis, intercedendo contra pensamentos negativos como medo, revolta e inveja. O momento de reflexão demonstrou a capacidade do religioso em manter o foco espiritual, apesar das turbulências nas redes sociais.

