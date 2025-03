O Hospital Dr. José Maria Morais (HJMM) de Coronel Fabriciano, em parceria com a Fundação Hemominas, realizará no sábado, 15 de março uma ação de coleta externa de sangue. O evento acontecerá no Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado na Avenida Maanaim, no bairro Silvio Pereira 2 (ao lado da UPA 24 Horas). O objetivo da ação é reforçar os estoques dos bancos de sangue do HJMM e do Hemominas, garantindo que pacientes que dependem de transfusões recebam o atendimento necessário.

Com o tema “Ser solidário está no sangue” a iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, um gesto simples, mas que pode salvar vidas. A coleta será realizada das 8h às 14h, e toda a estrutura estará preparada para receber os doadores com segurança e comodidade. Equipes especializadas do HJMM e do Hemominas estarão presentes para orientar e realizar o processo de doação.

Segundo a assistente social do HJMM, Elenice Ribeiro, a participação da comunidade é fundamental para manter os estoques em níveis adequados e evitar o desabastecimento. “Com essa parceria, queremos facilitar o processo e incentivar mais pessoas a se tornarem doadoras regulares. A participação de todos é essencial para garantir que os estoques estejam sempre abastecidos. O nosso banco de sangue está sempre abaixo daquilo que a gente precisa para o município”, destacou.

A campanha tem como objetivo não apenas captar novos doadores, mas também fortalecer a conscientização sobre a importância de ser um doador regular. “Em média, recebemos de 200 a 300 doadores por ano no Hemominas, que nos fornecem cerca de 1.900 bolsas de sangue ao longo do ano. Porém, estamos constantemente em déficit, o que torna a colaboração da comunidade ainda mais importante”, conclui Elenice Ribeiro.

A Fundação Hemominas promove anualmente a coleta externa de sangue em municípios onde a necessidade de reforçar os estoques é mais urgente. Coronel Fabriciano é um dos municípios escolhidos para essa ação, pois a cidade utiliza uma quantidade significativa de sangue do Hemominas devido à alta demanda. Além disso, o hospital municipal atende não apenas os moradores de Fabriciano, mas também pacientes de cidades vizinhas, como Timóteo, Antônio Dias e Santana do Paraíso para internações, cirurgias e, mais recentemente, com a inauguração da maternidade, a necessidade de sangue aumentou ainda mais.

AGENDAMENTO

Para participar da coleta, é necessário fazer o agendamento. Os interessados podem agendar via WhatsApp pelo número (31) 99584-1298, ligar para (31) 3406-7374 ou comparecer diretamente ao hospital para realizar o agendamento.

CRITÉRIOS PARA A DOAÇÃO

Para participar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (com autorização para menores de 18 anos), pesar mais de 50 kg e levar um documento de identificação com foto. Recomenda-se também estar alimentado e evitar o consumo de alimentos gordurosos antes da doação.

Serviço:

Hemominas em Fabriciano – Coleta externa de sangUE

15 de março (Sábado) | das 8h às 14h

Centro Especialidades Médicas (CEM)

Av. Maanaim, No Bairro Silvio Pereira 2, (Ao Lado Da Upa 24 Horas).