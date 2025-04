A Biblioteca Central de Ideias completa 20 anos de existência neste mês. Ao longo dessas duas décadas, mais de 18 mil pessoas se beneficiaram de um acervo que hoje reúne mais de 5 mil títulos, totalizando cerca de 110 mil empréstimos de livros dos mais diversos gêneros.

A celebração pelos 20 anos da Biblioteca aconteceu no último sábado (26), no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, reunindo leitores, famílias e colaboradores em uma programação especial.

O evento contou com a Contação de Histórias “João Mata Sete – Um Reconto dos Irmãos Grimm”, interpretada pela atriz Flora Manga. Durante a festa, também foram premiados os maiores leitores da Biblioteca em 2024, com vale-livros. Para encerrar, o tradicional “parabéns” e o corte do bolo marcaram a comemoração em grande estilo. A iniciativa foi realizada pelo Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Como em todos os anos, o aniversário também foi marcado pela renovação do acervo. Novos títulos de diversos gêneros literários, incluindo sugestões dos próprios leitores, além de coleções e best-sellers do momento, já estão disponíveis nas prateleiras.

Fundada em 2005, a Biblioteca Central de Ideias é uma iniciativa que promove o incentivo à leitura e contribui para a formação de leitores e para a educação de crianças, jovens e adultos. A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, destacou a importância da data comemorativa, comparando a trajetória da biblioteca a uma grande história cheia de personagens e momentos inesquecíveis.

“Completar duas décadas de existência é sempre muito especial. É gratificante pensar em quantas pessoas já se encantaram, viajaram no tempo, mergulharam em novas histórias e se emocionaram por meio dos livros do nosso acervo. Esse é o poder transformador da leitura, da arte e da educação. Esperamos que famílias e escolas sigam encontrando aqui um espaço de acolhimento e aprendizado”, afirmou.

A influência da Biblioteca também atravessa gerações. Gabriela Beltrame, mãe de Vicente e Joaquim, compartilha como a tradição da leitura foi passada de sua mãe para ela, e agora para seus filhos.

“A leitura na minha casa foi incentivada pela minha mãe, que é associada da Biblioteca há muito mais tempo que eu. Ela me ensinou a amar ter um livro em mãos, e eu tento repassar isso aos meus filhos. Espero estar conseguindo”, contou.

COMO SE TORNAR ASSOCIADO

Associar-se à Biblioteca Central de Ideias é um processo rápido, fácil e gratuito. Basta preencher uma ficha com nome completo, RG, endereço, telefone e e-mail.

Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone: (31) 3824-3849.