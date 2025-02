As Ruínas do Prédio da Estação de Pedra Mole, em Ipatinga, estão reabertas para visitação gratuita do público a partir desta quinta-feira (6). O espaço passou por um período de reparos, promovidos pela Usiminas, e agora volta a ser um ponto turístico e cultural em funcionamento na cidade.

Tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Ipatinga, a Estação de Pedra Mole fica localizada às margens do rio Piracicaba, entre os bairros Cariru e Castelo, e conta com um mirante que pode ser acessado pelos visitantes. Quem for até o local ainda poderá ver as ruínas e onde funcionava a antiga linha férrea, da época da fundação da Pedra Mole, em 1922. O ambiente conta, ainda, com uma área de convivência própria para piqueniques e outras atividades, além da locomotiva fabricada em 1973, que operou na Usiminas por muitos anos.

De acordo com Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas, a reabertura da Estação de Pedra Mole reforça o compromisso da Usiminas com a valorização da memória e história do município. “Reabrir as portas deste lugar significa revisitar o nosso passado, mas com isso também damos continuidade ao motivo de ser para toda estação ferroviária: um ponto de encontro entre pessoas e a oportunidade de olhar para o futuro. Essa é mais uma iniciativa que demonstra que a Usiminas quer ser uma boa vizinha da comunidade”, destaca.

SOBRE AS OBRAS

Para possibilitar o retorno do espaço cultural, a Usiminas investiu R$ 1,8 milhão no desenvolvimento de uma nova solução geotécnica de contenção de erosão, por meio da utilização de agregado siderúrgico em uma mistura aplicada em big bags (“grandes bolsas”), funcionando como uma estrutura de muro de arrimo.

Segundo Bráulio Magalhães, gerente de Manutenção da Usiminas, contribuir em um projeto que beneficia a cultura local com soluções inovadoras é motivo de um grande orgulho. “Esse trabalho introduz um novo conceito de estabilização de taludes, incorporando o coproduto do processo siderúrgico em uma execução simples e objetiva”, explica.

UMA HISTÓRIA CENTENÁRIA

Projetado pelo engenheiro Pedro Nolasco, o complexo foi fundado em agosto de 1922. Seu nome surgiu da denominação dada ao tipo de rocha presente no terreno onde a estação foi erguida, que se quebrava com facilidade, e era popularmente chamada de “pedra mole”. A Estação funcionou por cerca de quatro anos e o local depois se manteve como cemitério até 1942.

Por volta de 1930, a estação foi transferida para a Estação de Ipatinga. O trajeto cortando o povoado local (atual Centro de Ipatinga) impulsionou o desenvolvimento do comércio. Na década de 1950, um novo terminal foi construído, a Estação Intendente Câmara, desativando, assim, a Estação Ipatinga, atualmente denominada Estação Memória. A infraestrutura estabelecida até então tornou Ipatinga uma cidade estratégica para a construção da Usiminas, na década de 1950.

Serviço:

Estação Pedra Mole

Reabertura 06/02

Funcionamento: quintas e sextas-feiras, das 10h às 15h

Sábados, das 9h às 16h

Domingos, de 10h às 13h

Acesso: Os visitantes podem acessar as Ruínas a pé, por meio de uma trilha leve de 650 metros, que conta com totens com informações históricas do local.