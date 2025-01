A Expo Usipa, reconhecida como um dos mais importantes eventos de negócios e desenvolvimento social do Leste de Minas, celebra seus 35 anos com uma novidade que promete valorizar ainda mais a cultura local. Em 2025, o evento lança a Vitrine Criativa, um espaço exclusivo e gratuito dedicado a artesãos, que poderão expor suas criações e promover a rica diversidade cultural da região.

Patrocinado por empresas engajadas na valorização da cultura, o projeto reforça o compromisso social da Expo Usipa, consolidado através da iniciativa Expo Usipa Social. O presidente da Usipa, Lucas Lima, destaca o objetivo da novidade: “Esse novo espaço surge como mais uma maneira de conectar pessoas e valorizar os talentos regionais. Queremos que a arte e a cultura ocupem o lugar de destaque que merecem no nosso evento”.

PROCESSO SELETIVO E INSCRIÇÕES

Os artesãos interessados em participar da Vitrine Criativa devem realizar sua inscrição até o dia 17 de março de 2025. O formulário de inscrição está disponível no site oficial do evento (www.expousipa.com). A seleção será realizada pela equipe organizadora, que irá avaliar os projetos inscritos para garantir a diversidade e qualidade artística do espaço.

“Estamos muito animados com o lançamento da Vitrine Criativa. Nosso objetivo é oferecer aos artesãos um espaço de visibilidade e conexão com o público, sem nenhum custo para eles. Além de comercializarem seus produtos, queremos destacar o papel transformador da arte na sociedade”, afirma Luiza Elizabete, integrante da organização.

UMA EXPERIÊNCIA CULTURAL NO MAIOR EVENTO DA REGIÃO

A Vitrine Criativa estará em destaque durante a Expo Usipa 2025, que acontecerá entre os dias 9 e 12 de julho, na sede da Usipa, em Ipatinga/MG. Mais do que um espaço para exposição e comercialização de produtos artesanais, o projeto busca integrar cultura, indústria e sociedade, alinhando-se à proposta do evento de ir além dos negócios, oferecendo uma experiência completa para o público.

Com a iniciativa, a Expo Usipa reafirma seu papel como catalisadora de transformações sociais e culturais, criando oportunidades para talentos locais e ampliando o impacto positivo do evento na comunidade.

Para mais informações sobre as inscrições, acesse www.expousipa.com.