Começa hoje (7) o Mexa-se Folia, o pré-Carnaval que promete unir em Fabriciano saúde e diversão em um evento para toda a família. A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura, Secretaria de Governança Educacional e Cultura e Secretaria de Governança da Saúde.

Para Teco Teixeira, diretor de Cultura, o Mexa-se Folia será um marco de alegria e bem-estar para a comunidade. “Teremos um espaço gastronômico, prêmios para as melhores fantasias e, para animar a festa, a banda Virou Mania estará à frente da folia. Nossa expectativa é a melhor possível, e esperamos lotar a quadra do Bairro Aparecida do Norte”, concluiu.

Os participantes do programa Mexa-se são conhecidos por seu entusiasmo e engajamento, sempre prontos para celebrar a saúde e a convivência comunitária. A programação do Mexa-se Folia promete momentos de descontração e motivação, reforçando o compromisso da Prefeitura em promover o bem-estar e a integração social.

PROGRAMA MEXA-SE

O programa Mexa-se “Hábitos de Vida Saudável” é uma iniciativa gratuita que oferece à população a oportunidade de participar de atividades físicas em 28 polos espalhados pela cidade. O objetivo é promover a melhoria da qualidade de vida e a prevenção de doenças crônicas. Além dos benefícios físicos, o exercício regular contribui para a saúde mental, reduzindo a incidência e os sintomas de ansiedade e depressão.

As aulas são conduzidas por educadores físicos qualificados, e os participantes têm acesso a serviços de nutricionistas e psicólogos, assegurando um acompanhamento integral para o desenvolvimento de hábitos saudáveis. O Mexa-se também promove a inclusão social, fortalece as relações comunitárias e estimula a participação ativa dos cidadãos na sociedade.

Para participar do programa, basta se dirigir a um dos polos com CPF e cartão SUS. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (31) 3406-7439.

Confira a programação do Mexa-se Folia:

Data: 07/02/2024

Horário: 19h às 24h

Local: Ginásio Aparecida do Norte

Endereço: Rua Pernambuco s/n

Show com Virou Mania

Espaço Gastronômico e premiação para a melhor fantasia

Data: 08/02/2024

Horário: 19h às 24h

Local: Quadra do Santa Cruz

Endereço: Rua França s/n

Show com Pagode dos Amigos

Espaço Gastronômico e premiação para a melhor fantasia

Data: 14/02/2024

Horário: 19h às 24h

Local: Amaro Lanari

Endereço: Rua São Paulo (ao lado do Posto de Combustíveis)

Show com a Banda Nosso Lance

Espaço Gastronômico e premiação para a melhor fantasia

Data: 15/02/2024

Horário: 19h às 24h

Local: Quadra do São Domingos

Endereço: Rua Dom Oscar, s/n

Show com Pagode sem Lei

Espaço Gastronômico e premiação para a melhor fantasia

Data: 21/02/2024

Horário: A partir das 18h

Concentração na Praça do Chiquinho Sorvetes

Caminhada com o Trio Elétrico até a Praça da Estação

Atrações: Show com a banda Grêmio Recreativo Escola de Samba e Aulão de Carnaval

Espaço gastronômico e premiação para a melhor fantasia