Sete novos corretores de imóveis foram oficializados no mercado imobiliário do Vale do Aço em uma cerimônia realizada na Delegacia Regional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais (Creci-MG) em Ipatinga. Durante o evento, os profissionais receberam suas identidades, marcando o início de suas atuações no setor, que conta com mais de 600 corretores na região e cerca de 41 mil em todo o estado.

A cerimônia contou com a presença de Wesley Harrison Givisiez, 2º vice-presidente do Creci-MG, que apresentou diretrizes para o fortalecimento da categoria e destacou o compromisso do Conselho com transformações estruturais no mercado mineiro. “Estamos empenhados em atender às demandas históricas da classe, garantindo mais apoio e atuação firme do Creci-MG”, afirmou.

Roberta Garcia, delegada regional de Ipatinga, celebrou a chegada dos novos profissionais e destacou a relevância do juramento na valorização da profissão. “A cerimônia reforça o crescimento do mercado imobiliário no Vale do Aço e o compromisso dos corretores com a ética e a profissionalização”, pontuou.

Juliano Valentim Pascoal, fiscal do Creci-MG na região, reiterou a importância da fiscalização e orientação contínua, visando garantir que os novos corretores atuem dentro das normas estabelecidas pela legislação.

Além da entrega das identidades profissionais, o evento contou com a presença de lideranças do setor, como o corretor veterano Jaconias Quintão e o delegado adjunto do Creci de Governador Valadares, João Carlos. A formalização dos novos profissionais simboliza um compromisso renovado com a ética e a segurança nas transações imobiliárias, pilares defendidos pela entidade.

Os profissionais credenciados foram:

– Luiz Eduardo Barros de Souza

– Wederson Marinho dos Santos

– Lucimeire Moreira de Andrade

– Henrique Amato Siqueira

– Brenda Xavier Addiny Barbosa

– Carlos Gonçalves Souto

– Glaucio Luiz Gaze Campelo

CREDIBILIDADE E SEGURANÇA NO MERCADO IMOBILIÁRIO

O mercado imobiliário no Vale do Aço segue em crescimento, com mais de 100 empresas do ramo ativas em Ipatinga. A profissão de corretor de imóveis é regulamentada há mais de 50 anos pela Lei 6.530/78, que estabelece regras para a atuação em compra, venda, permuta e locação de imóveis.

Para garantir a segurança em transações imobiliárias, o Creci-MG reforça a importância de consultar o registro do corretor no site oficial da entidade, assegurando que as negociações sejam conduzidas por profissionais devidamente habilitados.