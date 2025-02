O Programa Andanças, promovido pela Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo (AAPT), em parceria com a Fundação Aperam Acesita e a Prefeitura de Timóteo, abriu inscrições para as vagas remanescentes de 2025. Destinado a aposentados, cônjuges e pensionistas, o projeto oferece atividades de saúde, cultura e lazer no Grêmio Recreativo da AAPT, localizado no bairro Olaria, em Timóteo.

Com foco na melhoria da qualidade de vida da terceira idade, o Programa Andanças busca incentivar hábitos preventivos e saudáveis que abordem aspectos biopsicossociais do envelhecimento. As atividades oferecidas incluem Ginástica Holística, Alongamento, Hidroginástica, Mobilidade, Dança Livre, além de ações culturais como participação no coral do Grupo de Seresta Grãos de Sonhos e oficinas de teatro.

Os participantes podem se inscrever em até duas atividades físicas e uma cultural. O objetivo do projeto é estimular a socialização e o bem-estar dos idosos, contribuindo para um envelhecimento mais ativo e saudável.

As aulas e encontros acontecem no Grêmio Recreativo da AAPT, no bairro Olaria, espaço que conta com infraestrutura adequada para atender às necessidades dos inscritos. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (31) 99262-2668.

O Programa Andanças é reconhecido como um importante aliado para a inclusão social e a promoção da saúde na terceira idade em Timóteo. A iniciativa, que já impactou centenas de pessoas ao longo dos anos, reforça a importância de políticas que promovam o envelhecimento saudável e ativo.