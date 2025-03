O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou indignação com o aumento no preço dos ovos durante evento em Sorocaba, nesta sexta-feira (14), prometendo descobrir os responsáveis pela elevação dos valores. Durante a entrega de ambulâncias do Samu, o presidente contestou as justificativas apresentadas para o encarecimento do alimento.

Em tom enfático, Lula questionou as explicações comumente oferecidas para justificar a alta, como o impacto das exportações e as condições climáticas adversas. O presidente destacou que o Brasil exporta menos de 1% da produção total de ovos, que deve alcançar 59 bilhões de unidades este ano, descartando assim o argumento do mercado externo como causa do aumento.

O chefe do Executivo também rebateu a justificativa relacionada ao clima, lembrando que as condições meteorológicas melhoraram recentemente, com bom volume de chuvas. “Então as galinhas não reclamaram”, ironizou o presidente, sugerindo que existe especulação no setor.

Em resposta à situação, o governo federal já anunciou medidas para conter a alta dos preços dos alimentos, incluindo a zeragem das alíquotas de importação para diversos produtos. Lula advertiu que, caso essas medidas não surtam efeito, poderá tomar “atitudes mais drásticas” para garantir alimentos mais baratos à população.

O presidente também manifestou preocupação com o baixo consumo per capita de ovos no Brasil, que está em aproximadamente 260 unidades por ano, número que não chega a um ovo por dia por pessoa. Para Lula, o preço elevado prejudica especialmente as famílias mais pobres, que dependem do alimento como fonte de proteína acessível.

*Com informações CNN Brasil