O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) lançou dois editais para cursos gratuitos de inglês na modalidade a distância (EaD), totalizando 400 vagas. As capacitações, organizadas pelo curso de Letras do Campus Congonhas, contemplam estudantes, servidores e professores das redes municipal e estadual.

Os interessados podem se inscrever em duas modalidades distintas: “Inglês Online: Quatro Habilidades” e “Inglês para Fins Acadêmicos”. O primeiro curso oferece 200 vagas, distribuídas entre estudantes de cursos regulares, servidores ativos do IFMG e professores das redes públicas dos municípios onde o instituto possui campus.

A modalidade “Inglês para Fins Acadêmicos” disponibiliza outras 200 vagas, sendo 150 destinadas a estudantes de pós-graduação EaD do IFMG e 50 para professores das redes municipal e estadual. As aulas combinarão atividades síncronas e assíncronas, permitindo flexibilidade aos participantes.

As inscrições para o curso “Inglês Online: Quatro Habilidades” seguem até 14 de março, enquanto para “Inglês para Fins Acadêmicos” o prazo se estende até 21 de março. Os candidatos devem realizar suas inscrições exclusivamente através dos formulários disponibilizados nos editais, acessíveis no portal oficial do IFMG.

A iniciativa reforça o compromisso do IFMG com a capacitação profissional e acadêmica, oferecendo oportunidades gratuitas de aprendizado do idioma inglês. O projeto beneficia não apenas a comunidade acadêmica do instituto, mas também contribui para a formação continuada dos professores da rede pública de ensino em Minas Gerais.

Os cursos representam uma oportunidade única para aprimoramento linguístico, especialmente relevante no atual contexto de globalização e demanda crescente por profissionais com domínio do inglês. A modalidade EaD facilita o acesso ao conhecimento, eliminando barreiras geográficas e permitindo que mais pessoas possam se beneficiar da formação oferecida pelo IFMG.