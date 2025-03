No dia 10 de março, o Conselho da Mulher Empreendedora da Acicel-CDL de Coronel Fabriciano, em parceria com o Sebrae, Sebrae Delas e a Prefeitura Municipal, promoveu um evento especial voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. A iniciativa, realizada no Auditório Maria Angélica da Prefeitura Municipal, reuniu empresárias, especialistas e lideranças locais para uma jornada de aprendizado, networking e inspiração.

O evento teve início com um café de boas-vindas oferecido às participantes, proporcionando um momento de descontração e interação entre as empreendedoras. Durante a abertura, Rosane Franco, presidente da Acicel-CDL, destacou o compromisso da entidade em promover ações que impulsionem a visibilidade e o crescimento das mulheres no universo dos negócios. Já Jaquescimara Gandra, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Acicel-CDL, ressaltou a honra de liderar um movimento que valoriza a força feminina em diversas áreas profissionais.

A programação contou com uma intervenção cultural do DaMa Espaço Cultural, que trouxe uma apresentação artística sobre a trajetória de Maria, destacando a representatividade feminina ao longo da história. Na sequência, a especialista em neurociência e comportamento Marilene Vitorino, palestrante do Sebrae e natural de Coronel Fabriciano, ministrou a palestra “Tudo comunica, tudo vende!”. Em sua exposição, abordou estratégias motivacionais e comportamentais que contribuem para vendas mais assertivas, enfatizando a importância da postura, vestimenta e atitude no ambiente corporativo.

Outro destaque foi o painel “Talk Empreendedora de Sucesso”, que contou com a participação de Alessandra Nogueira, proprietária da marca de calçados Cash. A empresária compartilhou sua trajetória de superação e empreendedorismo, relatando os desafios e conquistas que a levaram a consolidar sua marca no mercado.

A iniciativa reforça o compromisso das entidades envolvidas em apoiar o desenvolvimento e a capacitação das mulheres empreendedoras, contribuindo para um ambiente de negócios mais inclusivo e favorável ao sucesso feminino. O evento foi encerrado com o sorteio de brindes para as participantes, celebrando a conexão e o engajamento das mulheres no cenário empresarial.