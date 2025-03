Em alusão à Semana de Conscientização sobre a Trissomia do Cromossomo 21 (Síndrome de Down), a Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga, por meio da Assessoria de Educação Especial e Inclusiva, realizou na quarta-feira (19), na Escola Municipal Everson Magalhães Lage, no bairro Jardim Panorama, o 3º “Café com Amor!”.

O evento reuniu mais de 30 alunos com T21, suas famílias e os diretores das unidades escolares onde estudam. Enquanto os alunos participaram de oficinas de contação de histórias, brinquedoteca, psicomotricidade, música e dança, seus familiares e diretores estiveram em uma roda de conversa mediada pelo psicólogo escolar João Paulo Firmino. A discussão abordou o tema da campanha mundial sobre a Síndrome de Down: “Suporte para quem precisa. Todos juntos apoiando a inclusão! Seja rede de apoio!”.

“A proposta deste encontro – explica a secretária de Educação de Ipatinga, Patrícia Avelar-é dar oportunidade para estreitarmos laços de parceria e afeto, tão importantes para o desenvolvimento de nossos alunos, além de propor a reflexão sobre o impacto de uma rede de apoio na vida das pessoas com Síndrome de Down. Como sociedade, temos um papel fundamental na construção de um atendimento mais acessível e humanizado. A inclusão começa com conhecimento, empatia e ações concretas”, assinalou.

SEMANA MUNICIPAL

A Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre a Trissomia do Cromossomo 21 (Síndrome de Down) e o Dia Municipal da Trissomia do Cromossomo 21 (Síndrome de Down) foram instituídos por meio da Lei 4.345, sancionada pelo prefeito Gustavo Nunes em abril de 2022.

O objetivo é reconhecer, informar e conscientizar a população acerca da necessidade de adoção de ações conjuntas voltadas para proporcionar uma melhor condição de saúde e de vida aos indivíduos que possuem Trissomia do Cromossomo 21 (Síndrome de Down) e seus familiares.

DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN

Nesta sexta-feira, 21 de março, é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data, reconhecida pela ONU, simboliza a importância da inclusão e da equidade para pessoas com Trissomia do Cromossomo 21.

O dia 21/03 foi escolhido para representar a triplicação do cromossomo 21, característica genética da condição. O objetivo da celebração é conscientizar a sociedade sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com T21 e destacar a importância do respeito, do suporte e da criação de oportunidades para seu pleno desenvolvimento.