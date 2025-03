O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), em parceria com a editora Estudo Play, promove nesta quarta-feira (26) o primeiro teste preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com foco na redação.

A iniciativa alcança todos os estudantes das 1ª, 2ª e 3ª etapas do Ensino Médio, além dos 1º, 2º e 3º períodos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O teste da plataforma Enem MG segue os mesmos parâmetros do Enem para proporcionar uma experiência real do exame e permitir que os estudantes conheçam a estrutura e o formato da aplicação das provas.

Cada participante recebe três folhas: uma para os textos motivadores e tema da redação, uma para o rascunho e outra para a versão final. As escolas são recomendadas a aplicar os testes em uma aula de 50 minutos.

“O primeiro teste de redação é fundamental para iniciarmos um processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Esse acompanhamento em rede do desempenho é crucial e precisamos incentivar a participação de todos os alunos”, destaca Vanessa Nicoletti, diretora de Ensino Médio da SEE/MG.

APLICAÇÃO

Estudantes dos 2º e 3º anos do ensino médio e dos 2º e 3º períodos da EJA produzem redação no gênero dissertativo-argumentativo.

Já os estudantes do 1º ano e do 1º período da EJA escrevem no gênero carta argumentativa, conforme previamente alinhado com a equipe pedagógica da rede estadual.

“O treinamento de redação é uma grande oportunidade para os estudantes testarem seu desempenho antes do exame. Com os resultados, eles podem identificar pontos de melhoria para aperfeiçoar a escrita ao longo do ano, atendendo às competências exigidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)”, explica o diretor pedagógico da Estudo Play, Erik Anderson.

A correção das redações é realizada por inteligência artificial (IA), garantindo agilidade nos resultados. O sistema reconhece o texto manuscrito por meio de foto (em formato jpeg) e avalia a estrutura com base nas cinco competências exigidas no Enem. Para os 1º anos, a plataforma é parametrizada de acordo com o gênero textual proposto.

PLATAFORMA ENEM MG

A plataforma Enem MG utiliza tecnologia avançada para aprimorar a preparação dos estudantes da rede estadual.

Com o uso de inteligência artificial, oferece correção automática de redações manuscritas, trilhas de estudo personalizadas e suporte pedagógico para professores e gestores.

Com a parceria da Britannica Education, líder mundial em conteúdo educacional, a plataforma garante acesso a materiais de alta qualidade, alinhados às exigências do Enem.

Em 2024, a plataforma registrou resultados relevantes em Minas Gerais. Foram mais de 600 mil redações corrigidas por inteligência artificial, 750 mil cadernos de simulados impressos e adesão de 85% dos estudantes cadastrados.