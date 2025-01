Interessados em aprender a criar obras de arte, peças decorativas, biojóias e brindes corporativos com o agregado siderúrgico, coproduto gerado a partir da fabricação do aço, já podem se inscrever para o curso do projeto Agregando Arte – Ano II. As inscrições estão abertas até o dia 26 de janeiro, 18h, e devem ser feitas pelo link na bio do Instagram @agregando_arte. Serão selecionadas 20 pessoas para a formação. O resultado será divulgado em 31 de janeiro.

Esta será a segunda turma da formação que alia arte, sustentabilidade e economia criativa. O projeto é realizado pela artista plástica Rosane Dias e busca promover a capacitação técnica, posicionamento profissional, geração de trabalho e renda e consequentemente estimular a economia criativa da região do Vale do Aço. O projeto conta com patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Por meio do projeto Agregando Arte, Rosane Dias irá compartilhar suas técnicas criadas a partir de uma pesquisa inédita que desenvolve desde 2016. De forma totalmente artesanal, a artista transforma a matéria-prima em tintas, produzindo cores inspiradas na região do Vale do Aço, e uma massa que possibilita a criação de objetos tridimensionais, como biojóias, objetos de decoração e brindes.

“Estamos muito orgulhosos com os bons resultados obtidos na primeira turma e, portanto, com muita energia para abrir o segundo ano do Agregando Arte. A parceria da Usiminas nesse processo foi e continua sendo fundamental para o sucesso do projeto”, declara Rosane Dias.

CONTEÚDO DO CURSO

As aulas começam no dia 3 de fevereiro. Com duração de oito meses, em aulas semanais, o curso aborda conteúdos que vão desde a identificação com a cultura e identidade territorial, passando pelas técnicas de preparação, pigmentação e utilização do agregado siderúrgico, sensibilização para o design até a parte do empreendedorismo, para criar produtos artesanais originais e sustentáveis. Conheça mais sobre o projeto no site www.agregandoarte.com.br.