A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, retomou nesta quarta-feira (26) o projeto “VISA na Escola”, uma iniciativa voltada para a conscientização das crianças sobre saúde e cuidados diários, estimulando hábitos saudáveis e práticas de higiene que ajudam na prevenção de doenças.

A primeira atividade educativa de 2025 aconteceu na Escola Municipal Terezinha Nívia de Oliveira Lopes, no bairro Nova Esperança, reunindo alunos de 8 e 9 anos. Durante a ação, as crianças participaram de atividades lúdicas e interativas, como jogos, desafios de perguntas e respostas e cartilhas de colorir, tornando o aprendizado mais dinâmico e atrativo. Os temas abordados incluíram higienização das mãos, saúde bucal, riscos da automedicação, validade dos alimentos, segurança alimentar e prevenção de arboviroses, como dengue e chikungunya.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Josiane Castro, destacou a importância do projeto ao incentivar mudanças simples no dia a dia das crianças que refletem diretamente na saúde pública. “Queremos que os alunos aprendam sobre cuidados essenciais de forma natural e divertida e que levem esse conhecimento para suas famílias. Pequenas atitudes, como lavar as mãos corretamente e evitar o consumo de alimentos vencidos, fazem toda a diferença na prevenção de doenças”, explicou a diretora.

O “VISA na Escola” é coordenado pelo Departamento de Vigilância em Saúde, em parceria com a Seção de Projetos e Programas Especiais (SEPES) da Secretaria de Educação, e conta com o apoio dos setores de Vigilância Sanitária, Zoonoses, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Central de Vacinas. A iniciativa fortalece a promoção da saúde no ambiente escolar e reflete o compromisso da administração municipal com a formação de uma geração mais consciente sobre os cuidados com a própria saúde e a de toda a comunidade.